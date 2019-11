Smöoy presenta su nueva carta de productos smöoy HOT para el invierno Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 14:38 h (CET) smöoy cadena de yogur helado líder en España, presenta su renovada carta de productos smöoy HOT para el invierno que ya están disponibles en todos sus establecimientos La cadena smöoy propone un surtido de productos para combatir el frío del invierno además de mantener sus tradicionales helados de yogur.

Café variado

Para empezar, desde smöoy proponen una variedad de cafés únicos: además de Capuccino de avellanas, Tiramisú o el tan deseable sabor a Menta.

También están disponibles el café Mocaccino Blanco, Negro o Caramelo.

Combinados smöoy HOT más naturales

Smöoy presenta los Twistter HOT que son los combinados tanto fríos como calientes de la compañía. Están disponibles en tres variedades:

Berry: smöoy natural, fresa, miel, kiwi, bizcocho y salsa de fresa, para los amantes de la fruta natural.

Queen: smöoy natural, crema de chocolate, granillo de cacahuete, fresas, bizcocho y su inconfundible smöoy Brown. Un guiño de la marca para los que sienten pasión por el chocolate.

Oreo: smöoy nata, galletas oreo, sirope de chocolate, y crema cookies black. Una acompañante ideal para los amantes del dulce.

Variedad de batidos (freakssmöoy y frutales)

Pero smöoy no se ha olvidado de uno de los productos estrella de la marca. Los batidos. Para la carta de invierno, ha preparado diferentes opciones de sabores:

Los batidos freaksmöoy. Están disponibles en diferentes sabores: fresa, chocolate, caramelo u Oreo. Sin olvidar el sweet a elegir entre gofre o tortilla, y por último, la nube de helado entre nata, yogur, chocolate o especial.

Smöoy regala una jarra personalizada con cualquiera de los freaksmöoy (promoción válida hasta fin de existencias).

Los batidos frutales de smöoy son la opción más sana que propone la marca. Están disponibles en diferentes sabores: Piña Gold, Mango Vainilla, Coco Chocolate y Maracuyá.

El original smöoy Roll y los tradicionales sweets renovados

smoöy Roll están pensados para que se puedan disfrutar de principio a fin sin dejar absolutamente nada. Disponibles en dos modalidades: el Crepe o el Bubble Gofre junto a una selección de topping y una nube de helado.

Por último, este invierno smöoy no se olvida de hacerte llegar unos clásicos renovados cuando llega el frío: las tortitas, las crepes y gofres, que también se pueden combinar al gusto con toppings o nubes de helado.

Y para los que sigan teniendo ganas de sofá, manta y peli, pueden pedir lo que más les guste para llevar. La experiencia Take Away de smöoy pretende ir contigo allá donde quieras ir.

Acerca de smöoy

Smöoy es la primera franquicia española que fabrica y vende el primer helado de yogur funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra, sin gluten y, ahora, fuente de calcio.

Nació en el año 2010 pero cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i , de Calidad Alimentaria y de Marketing, que invierten continuamente su esfuerzo en la creación de nuevos productos, en criterios de mejora y en adaptar sus productos a la necesidades del mercado.

La compañía tiene presencia en numerosos mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Argelia, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Isla Reunión, Italia, Portugal, Reino Unido y Singapur.

A lo largo de su trayectoria, smöoy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su producto, como por su rápida expansión internacional.

