Schréder anuncia la apertura de su Centro de Excelencia Smart City en Portugal -Schréder Hyperion

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 14:50 h (CET) Schréder anunció hoy la apertura de su Centro de Excelencia Smart City en Carcavelos (Lisboa), Portugal - para ofrecer a las ciudades información práctica, formación y soluciones que faciliten la transición hacia una infraestructura urbana más sostenible e inteligente Schréder anunció hoy la apertura de su Centro de Excelencia Smart City en Carcavelos (Lisboa), Portugal - para ofrecer a las ciudades información práctica, formación y soluciones que faciliten la transición hacia una infraestructura urbana más sostenible e inteligente.

Ubicado en las instalaciones de Nova Business School and Economics (Nova SBE), un nuevo campus universitario de renombre y, donde Schréder’s Smart City Centre of Excellence, será denominado bajo la marca Schréder Hyperion.

El centro se encuentra estratégicamente situado en el área de Lisboa para aprovechar al máximo el fuerte talento tecnológico ya que la ciudad cuenta con un número notable de ingenieros per cápita, y goza de un próspero ecosistema tecnológico internacional basado en la colaboración y la implementación de iniciativas de investigación.

Schréder Hyperion se apoyará en la experiencia, el conocimiento y la ingeniería de un siglo de historia de Schréder para empoderar a las ciudades con una cartera especializada en soluciones relevantes de Smart City.

Asimismo, Schréder Hyperion trabajará globalmente con otros socios, para complementar su cartera actual y crear nuevas oportunidades para las ciudades.

“Las ciudades son los hubs del futuro y necesitan soluciones integradas para mejorar los servicios de la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos, con una perspectiva a largo plazo del entorno. Con Schréder Hyperion, tenemos una oportunidad inmejorable para defender la innovación y desarrollar soluciones que contribuyan a crear entornos urbanos más seguros, sólidos y agradables ", explica Nicolas Keutgen, CIO de Schréder.



"Estamos arrancando con dos productos que creemos que aportarán verdadero valor para las ciudades y sus ciudadanos; Owlet es un potente motor de crecimiento para las ciudades en todo el orbe, y Shuffle mantiene un ecosistema en constante crecimiento, de hardware, software y proveedores de servicios asociados” afirmó Cristian Tanase, Program Manager de Schréder Hyperion.

Fabricantes de diversos tipos de dispositivos pueden ahora desarrollar soluciones que se integran armoniosamente y sin esfuerzo en Shuffle para ofrecer sus servicios directamente a las comunidades urbanas y sus habitantes.

Creen firmemente que la tecnología abierta e interoperable es esencial para desarrollar bases sólidas para las ciudades inteligentes, Owlet está certificado por TALQ y cumple con los estándares uCIFI.

uCIFI es una organización sin ánimo de lucro, que reúne a compañías industriales, ciudades y de distribución de servicios públicos con el objetivo de hacer más abiertos los sectores de la Smart City y los servicios públicos.

El consorcio TALQ persigue definir un protocolo Smart City universalmente aceptado para facilitar a los sistemas centrales de gestión la configuración, control, operación y supervisión de redes de diversos y variados dispositivos para la ciudad inteligente.

Schréder el mayor proveedor independiente de soluciones de alumbrado exterior en el mundo, con una tradición más que centenaria de innovación y espíritu emprendedor.

Schréder revolucionó la tecnología urbana con la introducción de la icónica gama PQ de luminarias con reflectores de aluminio electropulido en 1951. Hoy en día Schréder lidera la innovación en esta industria con luminarias versátiles como Axia, puntos de luz inteligentes como Shuffle, y sistemas de control como Owlet.

