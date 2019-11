"Comunic-Arte" revela su fórmula para una comunicación efectiva en tan solo 2 días Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 12:22 h (CET) El 30 de noviembre y 1 de diciembre es la cita para un evento transformacional, dirigido a profesionales y emprendedores digitales que deseen ser grandes comunicadores, desde la emoción, llegando al corazón, porque es así como según Sergio Veintemilla, se puede destacar y conseguir resultados “Es imposible no comunicar”, es la frase del teórico, filósofo y psicólogo Paul Watzlawick, bajo la cual se engloba una innegable realidad: siempre se está comunicando, al hablar con alguien; con gestos; con la postura en la que la gente se sienta. Es decir, incluso cuando no se dice una sola palabra se está comunicando algo al resto del mundo. De ahí la importancia de utilizar el lenguaje como medio para alcanzar cualquier objetivo, sobre todo en los negocios.

Sergio Veintemilla, también conocido como “El Mago de la Comunicación”, actor, formador y coach que desde el 2013, organiza “Comunic-Arte”, para potenciar las habilidades comunicativas de los emprendedores en tan solo dos días y ayudando a superar sus creencias limitantes.

Además, según Sergio, "es de vital importancia transmitir confianza y seguridad al prospecto, comunicando adecuadamente la transformación que nuestro producto o servicio supondrá para nuestro cliente".

Una comunicación más efectiva repercute también en la economía de la empresa. Está comprobado que a igualdad de condiciones quien comunica mejor gana un 17% más que su competencia.

En “Comunic-Arte” los asistentes podrán erradicar las limitaciones comunicativas que frenan el desarrollo de su carrera y, así, por fin vencer el miedo escénico. ¿Cómo se logra esta transformación? A través de un método comprobado de 7 pasos en el que cada emprendedor consigue, en primera instancia, identificar su qué, porqué y para qué; derribar las creencias limitantes que provocan su parálisis en el escenario; definir su avatar o interlocutor; analizar a detalle su imagen de marca; aprender cómo emocionarse para ser capaz de emocionar a los demás; descubrir como comunicar su mensaje de manera concreta y concisa; y adquirir la habilidad de pensar para luego sentir y actuar.

Grandes especialistas en comunicación del país se darán cita en el Hotel Axor Feria de Madrid, para ayudar a que cualquier emprendedor pueda destacarse sobre su competencia: Rubén Gil, experto en lanzamiento de infoproductos, revelará el secreto para construir una propuesta irresistible; Rubén Domínguez, coach de Nutrición y Sanitario, enseñará cómo preparar el cuerpo para comunicar desde el corazón; Beatriz Blasco, conferencista y creadora del método de Productividad Consciente, hablará de los 3 tipos de energías que permiten emocionar y conectar con la audiencia; Juanjo Serra, mentor emocional, mostrará cómo transformar el miedo de hablar en público, para comunicar desde “la esencia”; Tomás Gracia, experto en ventas, disertará sobre cómo “empoderarse” para poder transmitir; e Isabel Lucas, de LIOC Editorial, experta en visibilidad y Posicionamiento, desvelará cómo un libro puede convertirse en Tu Mejor Aliado para impulsar Tu Negocio.

En suma, “Comunic-Arte” es una experiencia de formación única para todo aquél que tiene un gran producto pero los nervios lo paralizan a la hora de presentarlo, para quienes temen reunirse con clientes para cerrar un acuerdo o quienes creen que son incapaces de pisar un escenario o hablar en público.

