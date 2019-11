'Qué comer en Japón. Hay vida más allá del sushi', el nuevo libro sobre gastronomía japonesa Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 12:02 h (CET) 'Y tanto que hay vida más allá del sushi', para demostrarlo solo hay que hojear el encantador libro de Berta Bonet y Jesús Bardolet: 'Qué comer en Japón hay vida más allá del sushi' Qué comer en Japón hay vida más allá del sushi, esta pareja se ha recorrido varias veces el país nipón, ante la carencia de libros sobre cocina japonesa en español, tomaron el camino más creativo, hacerlo ellos mismos.



El resultado es fresco, atractivo, completo, ilustrativo y, lo más importante, imprescindible para el aficionado a la cocina en general y oriental en particular, ameno y profusamente ilustrado, desde su llamativa portada en plan cómic, a las numerosas fotos interiores que ilustran cada concepto gastronómico del libro.



Una gran ayuda para todo el que quiera preparar un buen viaje a Japón, para saber dónde ir, dónde encontrar bares y restaurantes y qué comida se puede conocer además del tan traído y llevado sushi. Ramen, Soba, Udon, Yakisoba, Somen, Okonomiyaki, Tamagoyaki, Onigiri, Sashimi, Unagi, Tempura y muchos más tipos de comida hasta llegar a sus dulces, la diversidad gastronómica de Japón en sus más de 300 imágenes que muestran la variedad de opciones y despiertan sin duda los jugos gástricos.



El libro incluye información sobre productos estrella como la carne de wagyu o el atún rojo, pero además hay notas sobre cervezas, el wasabi, los mercados de pescado y otras curiosidades, incluidos algunos comentarios sobre la gastronomía japonesa en el cine.



Berta Bonet y Jesús Bardolet se lo han currado a base de bien durante año y medio, para desde la redacción, maquetación, diseño, imprenta, hasta la distribución que ellos mismos hacen desde su página web/blog www.muyjapones.com: un muy interesante blog lleno no solo de gastronomía sino también de cultura japonesa, incluidas sus bonitas fotos que también publican en su cuenta de Instagram @muyjapones.

Autores: Berta Bonet y Jesús Bardolet

Encuadernación: Tapa blanda / Dimensiones: 26 x 17 cm.

168 Páginas / PVP: 20 €

Web: www.muyjapones.com

