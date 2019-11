Llega el primer buscador de información sobre empresas Teléfono Información 24 horas 11848 Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 12:10 h (CET) El gran directorio en el que encontrar el nuevo teléfono de información telefónica llega a España. En él aparece toda la información de multitud de empresas y sus múltiples formas de contacto entrando en https://telefono-informacion-24h.com/ Llega el primer buscador de información sobre empresas en el que poder encontrar todos los datos de las mismas y las formas diversas de contacto que tienen.

Esta página no es un directorio cualquiera, es además un buscador de empresas mediante el cual los clientes podrán encontrar el contacto de quien deseen con tan solo buscar términos relacionados. De esta forma, aunque no se conozca a ciencia cierta el nombre de la empresa buscada, será sencillo encontrarla gracias a la tecnología que utiliza que permite encontrarla relacionando términos de búsqueda. Además presenta un listado de empresas relacionadas para poder encontrar el contacto de la empresa buscada y el número de teléfono de todos sus departamentos, los cuales se irán actualizando progresivamente junto con la información más detallada de la empresa buscada.

La gran página https://telefono-informacion-24h.com/, es una nueva plataforma de información sobre empresas y de atención telefónica. En ella se podrá conocer toda la información de empresas de todo el mundo, descubrir a lo que se dedican, sus teléfonos de contacto y todas las formas de contactar que facilitan las empresas.

Desde esta página se podrá contactar con cualquier empresa para realizar cualquier tipo de gestión. Esta empresa se encarga de poner al cliente en contacto con todo tipo de organismos públicos y oficiales, con el Cuerpo Nacional de Policía para poder pedir cita previa y renovar el DNI, con la Agencia Tributaria para realizar la declaración de la renta, con la DGT para consultar los puntos o realizar las operaciones pertinentes.

También cuentan con el teléfono de atención al cliente de empresas pertenecientes a otros sectores. Si lo que el cliente busca es conocer el estado de un vuelo o reclamar la pérdida o el robo de su equipaje, entre muchas otras gestiones, le pondrán en contacto con la aerolínea pertinente. Desde ella también se pueden hacer reservas en restaurantes, hoteles o establecimientos relacionados con la hostelería.

Lúdico Business

Calle O´Donnell, 16, 2ºDerecha

28009, Madrid

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.