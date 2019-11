Fertilab Barcelona presenta su nuevo plan de embarazo garantizado Comunicae

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 09:38 h (CET) La clínica de fertilidad Fertilab Barcelona muestra su nuevo plan de embarazo garantizado con uno de los precios más accesibles en reproducción asistida La clínica barcelonesa ha creado un plan de garantía de embarazo que se añade a sus tratamientos con blastocistos garantizados para los pacientes que se someten a tratamientos de Fecundación in Vitro para conseguir tener un bebé.



La Dra. Federica Moffa, Directora médica de Fertilab Barcelona, apuesta por proporcionar al paciente más garantías de éxito y menor incertidumbre: “Queremos que la única preocupación de nuestras pacientes sea disfrutar del camino hacia su sueño, sin estrés y preocupaciones económicas por el coste de cada tratamiento. Además, si no conseguimos el objetivo, devolvemos el dinero.”

El plan Baby Ferti tiene un coste de 18.900€ y lo componen 3 ciclos completos de ovodonación y todas las transferencias de embriones derivadas están incluidas. Todos los tratamientos incluirán la tecnología Embryoscope+ y el cultivo a blastocisto (día +5) de los embriones, así como el banco de esperma de donante, en caso de que sea necesario. Con este plan, que cubre todos los tratamientos durante un máximo de 24 meses, la clínica garantiza el embarazo de las pacientes hasta la semana 24, si no les devuelven el dinero (70%).

Uno de los puntos más atractivos y más alineados con la filosofía de la clínica de fertilidad es que los pacientes pueden abandonar el plan sin ningún coste económico de penalización.“Los pacientes son libres de abandonar en cualquier momento el plan, sin penalizaciones. No queremos que se sientan atados a un contrato, por lo que recuperarán su dinero. Eso nos parece un ejercicio de honestidad en línea con nuestra filosofía”, según explica la Dra. Moffa.

El hecho de que Fertilab Barcelona cuente con uno de los bancos de gametos (semen y óvulos) con más garantías de calidad biológica, genética y médica de Europa, hace que las pacientes de ovodonación tengan una alta probabilidad de conseguir al final del camino un bebé sano en casa mediante el plan Baby Ferti.

Según la Directora médica de Fertilab Barcelona,“Es muy importante que las pacientes sepan que contamos con uno de los mejores bancos de óvulos y esperma de España y uno de los protocolos de personalización de tratamientos mejor valorados de Europa. En Fertilab Barcelona cada paciente cuenta con el mismo equipo médico (médico y coordinadora médica personal) de principio a fin.”

Fertilab Barcelona es una clínica especializada en Reproducción Asistida que, desde 1996, ayuda a cumplir los sueños de mujeres y parejas de todo el mundo en Barcelona, la ciudad líder en medicina avanzada de la reproducción y tratamientos de fertilidad en Europa.

