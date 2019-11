El marketing deportivo mueve hasta U$S 255 millones Mediante estrategias de captación es utilizado para mejorar el branding de una marca, apelando a la devoción que sienten los hinchas por sus deportistas favoritos Nacho Moreno

miércoles, 20 de noviembre de 2019, 09:40 h (CET)

El 2019 ha sido un año importante para el marketing deportivo, ya que se registró un crecimiento del 12,5% respecto al 2018, respaldado por la gran cantidad de dinero que fluye en el mercado deportivo por las inversiones que realizan las marcas en federaciones, eventos, deportistas, ligas y equipos.



Se destaca la unión estratégica entre marcas y deporte, que continua generando excelentes resultados. El año pasado, la inversión de los patrocinadores deportivos se incrementó 12,5% lo cual llevó a facturar, acorde con la información brindada por Euromericas Sport Marketing, US$ 255 millones. El portavoz de MONEDEROSMART, Mateo Martínez, manifestó que en el 2017 se invirtió en esta industria US$ 145 millones, y luego de observar el incremento de este año, considera que el marketing deportivo apunta a seguir creciendo con fuerza.



Cifras favorables a predicen una industria prometedora En el 2018, los fondos destinados a la publicidad tradicional se incrementó en un 13%, respecto a un gran crecimiento de la digital en 32%. Asimismo, un tercio de las ganancias que las marcas destinan a los deportes van a las ligas norteamericanas. Acorde con el estudio elaborado por la Euromericas Sport Marketing, Estados Unidos concita un 45%, ya que realiza el evento con más asistencia del país denominado Super Bowl, además, este se encuentra entre los tres eventos más importantes alrededor del mundo.

El asesor especialista e influencer en Marketing Deportivo Internacional, Gerardo Molina, informó que luego de Norteamérica, por orden de producción se encuentra Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica. En tanto, el informe mencionado líneas arriba reveló que las cifras se vieron afectadas a crecer aún más debido a la poca recaudación de la FIFA en el Mundial de Rusia. Incluso, se conoce que el monto de lo total recaudado es inferior a lo que generó Brasil 2014.



¿Que es el marketing deportivo? Para entender un poco más por qué este sector ha generado tantos ingresos y presenta y constante crecimiento, es imprescindible conocer que el deporte no solo es una afición o un pasatiempo digno de admirar, sino que representa también un canal por el cual se puede vender los servicios y productos de una empresa o marca en particular.

Esto va más allá del deporte profesional, pues también están incluidas los deportes universitarios o las ligas semiprofesionales. Por otro lado, en lo que a canales de consumo se refiere, el marketing deportivo puede tomar distintas formas, ya que en la actualidad los deportes son seguidos no solo por la radio, televisión o en un mismo estadio, sino que además, mediante internet, en los dispositivos celulares, computadoras o tablets.

