Bandolerismo socialista

“Ahora devolved lo que habéis robado”, han sido las primeras palabras de Podemos-Andalucía. Por primera vez parece que la líder podemita en Andalucía no ha sacado a relucir su habitual sectarismo ni los mantras de la ultraizquierda. Y es que de los más de 800M€ malversados se han beneficiado altos cargos socialistas; es decir todo el que pasaba por allí menos la ejemplar ciudadanía.



De 2000 a 2009, nueve años de angustia para muchas familias no socialistas en tanto que los implicados disfrutaban con dinero público a lo grande y destinándolo a juergas en prostíbulos, drogas, alcohol y vicios varios. Visto lo visto, ese dinero público lo han disfrutado quienes no debían (socialistas enchufados) y se lo han hurtado a quien más lo precisaba (los parados andaluces)



¡Qué indiscreta es siempre la hemeroteca y cuánto ridículo hace pasar a los políticos deshonestos! Aún recuerdo cuando, estando en la oposición, Pedro Sánchez se rompía las vestiduras contra Rajoy y echaba sapos por la boca contra él y la trama Gürtel. Vamos a ver si ahora cumple porque aquella sentencia del magistrado, José Ricardo de Prada, fue corregida por la Audiencia Nacional durante el Pleno de la Sala de lo Penal que apartó de la presunta “Caja B” del PP al susodicho.



Aún espera la ciudadanía que Sánchez pida perdón por las ‘culebras’ que escupió en el Parlamento español: Recordemos que el PP fue condenado sin conocer el delito. Aquel presunto “enriquecimiento ilícito del PP” resultó ser falso y, aunque todos los medios lo dieron como noticia destacada, los ‘mass media’ de “colmillo retorcido” y sectaria información lo tiñeron como si informaran del nacimiento de un osito en el zoo del marquesado de Galapagar.



El PP no debe rasgarse las vestiduras y debe hacer honor a la verdad, por muy cruel que sea. Rodríguez Zapatero sabía lo que se cocía en Andalucía. Cuando llegó Sánchez tuvo información puntual e incluso fichó a personajes de la “escuela andaluza”: Carmen Calvo y María Jesús Montero. Ambas conocían lo sucedido porque eran parte activa de los gobiernos autonómicos andaluces, pero huían de ello y lo negaban: muy propio del bandolerismo socialista.



Pedro Sánchez debe dimitir, como debió dimitir por el fraude manifiesto de sus “tesis-fake”, el uso y abuso catastrófico de los dineros y las tarjetas ‘black’ de la antigua Caja Madrid (él era consejero), el abuso del Falcon para lucirse ante familiares y amigos en la boda del cuñado, la utilización de helicóptero para acudir a Valladolid a un acontecimiento de pocas horas, el uso y abuso de los medios públicos para los mítines electorales, los casi sesenta millones de euros para Colombia y otros tantos para la Venezuela comunista del violador, Maduro. Recientemente, cincuenta millones regalados a Cuba, como si en España lo tuviéramos todo cubierto. Todas estas malas artes pasarán factura al “doctor NO”. Al tiempo.



En mi tierra dicen que “entre perros no se muerden” y que “entre bomberos no se pisan la manguera”. Pues mira por dónde, Pablo Iglesias no ha tardado en salir en defensa de Sánchez y lo desvincula de los ERE. También la recién defenestrada “sultana” dice que el PSOE-Andalucía ya asumió responsabilidades. ¡Vergonzosas, patéticas y rastreras opiniones” El caso es que la Justicia lo ha confirmado; es decir, el PSOE se ha gastado en putas y cocaína el dinero –entre otros cosas-- de los parados andaluces. Y el marqués de Galapagar defendiendo la corrupción socialista; claro que, después de defender a asesinos etarras, alentarlos en las “Herriko Tabernas” y calentar a los independentistas “lazis” contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya no me sorprende nada de este siniestro personaje de la ultraizquierda sectaria y machista.



Esta sentencia de los ERE debe ser el cordón sanitario que aísle al PSOE, convertido hoy en el partido más corrupto del multiculturalismo patrio. ¿Y qué decir de la “derechita cobarde” de Pablo Casado?. Pues al menos ha instado al presidente en funciones a “ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España”. Imposible creer que presidencia del Gobierno no conociera la prevaricación continuada del presidente autonómico, Manuel Chaves. ¿Tampoco conocía lo de Gaspar Zarrías? No por casualidad se le conocía como “zorrerías” dentro del PSOE andaluz o por “trinque” en Ferraz.



Sánchez no puede echar a correr para alejarse de la corrupción de su partido. Estamos hablando del mayor caso de corrupción existente en España. Para mí, como ciudadano y como contribuyente, este cínico personaje de Sánchez ‘Cum Fraude’ ha quedado inhabilitado por no dar la cara ‘ipso facto’ tras la sentencia. Ya es tarde y haga lo que haga sufrirá el mayor abucheo que han conocido las Cortes en todo el periodo democrático. Vamos a ver la falta de ética de la ultraizquierda que no ve el varal en su casa, pero sí en la ajena; su anhelo es tocar poder como sea y demostrar aquello de “España cuanto peor, mejor”



Hasta Europa ha puesto ya a Sánchez entre la espada y la pared. Gran parte de la prensa europea incide en que “Europa y sus diferentes organismos no confían en Pedro Sánchez, una vez comprobadas las decenas de falsedades que acorralan a su persona. España no se levantará –siguen diciendo-- con un baldón como es quien dijo ser doctor, cometiendo fraude, y de quien se están poniendo en duda sus otras titulaciones”.



Sánchez no puede echar a correr para alejarse de la corrupción de su partido. Estamos hablando del mayor caso de corrupción existente en España. Para mí, como ciudadano y como contribuyente, este cínico personaje de Sánchez 'Cum Fraude' ha quedado inhabilitado por no dar la cara 'ipso facto' tras la sentencia. Ya es tarde y haga lo que haga sufrirá el mayor abucheo que han conocido las Cortes en todo el periodo democrático. Vamos a ver la falta de ética de la ultraizquierda que no ve el varal en su casa, pero sí en la ajena; su anhelo es tocar poder como sea y demostrar aquello de "España cuanto peor, mejor"



Hasta Europa ha puesto ya a Sánchez entre la espada y la pared. Gran parte de la prensa europea incide en que “Europa y sus diferentes organismos no confían en Pedro Sánchez, una vez comprobadas las decenas de falsedades que acorralan a su persona. España no se levantará –siguen diciendo-- con un baldón como es quien dijo ser doctor, cometiendo fraude, y de quien se están poniendo en duda sus otras titulaciones”.



En fin, a la vista de los acontecimiento, creo que Sánchez debe ser fiel a un viejo proverbio; es decir: “Rezar, pero sin dejar de remar hacia la orilla”