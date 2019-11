Taalentfy y The Growth Management Science lanzan un diagnóstico de talento y competencia Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 16:10 h (CET) Con la implementación de un nuevo diagnóstico Taalentfy aporta, por una parte, un valor superior a sus usuarios, esencialmente jóvenes emprendedores, pero también perfiles seniors, evolucionando hacia una plataforma de empleo y desarrollo del talento. Y por otra parte la consultora facilita e impulsa sus servicios de diagnóstico avanzado y desarrollo del talento y la competencia en las empresas, a través de Growth-Talent.com Taalentfy, la plataforma disruptiva para la búsqueda de empleo basada en el talento, ha alcanzado un acuerdo con la consultora internacional The Growth Management Science Company, especializada en potenciar el crecimiento de personas, equipos y organizaciones, a través del cual se ha integrado su metodología líder mundial en este campo con la tecnología de inteligencia artificial de la startup.

Ambas plataformas ya están vinculadas y en pleno funcionamiento, integrando servicios de valor añadido desde los enfoques del talento, coaching, liderazgo y equipos, que presta directamente The Growth Management Science, Co a nivel internacional. En opinión del CEO de Taalentfy, Alejandro González, “con la incorporación de esta metodología pionera conseguimos mejorar ampliamente el sistema de evaluación e identificación del talento de nuestros usuarios, pues no sólo tiene en cuenta las competencias actuales de los candidatos sino también todo su potencial en relación a diferentes perfiles competenciales, poniendo a su disposición una herramienta para descubrir el mejor modo de crecer y de proyectarse profesionalmente, además de poder encontrar puestos de trabajo afines a sus verdaderas capacidades. Por otra parte, nos permite aportar una información sumamente valiosa a las empresas para que puedan identificar y seleccionar eficazmente a candidatos en base a su potencial, con un nivel de detalle que jamás encontrarán en el convencional currículum vitae ni en las fuentes clásicas de reclutamiento o en las redes sociales”.

Por su parte, Ignacio Bernabé, fundador y presidente de la consultora, creador del Growth Managementy uno de los expertos españoles más influyentes a nivel internacional en este campo, expresa: “Nuestra misión es potenciar el crecimiento de las organizaciones, desde las personas. Con esta alianza, facilitamos a las empresas una gestión integral y altamente especializada, impulsando a un nivel superior el proceso de reclutamiento, selección, onboarding, evaluación y desarrollo de altos potenciales en las organizaciones, a través del más avanzado y único diagnóstico de talento y competencia, que además de identificar el potencial, ofrece orientaciones precisas para desarrollarlo y ponerlo en valor a través de capacitación, recursos, motivación y compromiso. Hemos concentrado 20 años de investigación, desarrollo y práctica en una herramienta altamente probada que impulsa sentido, consciencia y responsabilidad en los profesionales sobre su propio proceso de crecimiento, a la vez que aporta una información y metodología de alto valor para la función de recursos humanos y para los líderes en general”.

Mediante esta alianza, Taalentfy sigue evolucionando su plataforma con el objetivo de poner en valor el talento más allá del tradicional CV, haciéndolo visible y cada vez más accesible a las empresas, a la vez que The Growth Management Science Company incorpora una innovadora tecnología, que le permite optimizar sus procesos y poner a disposición de sus clientes un servicio integral y disruptivo de evaluación, diagnóstico y consultoría para el desarrollo del talento en las organizaciones.

