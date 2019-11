Niñas y niños de Menudos Corazones aprenden a defender el entorno marino gracias a Proyecto+Vida y Atlantis Aquarium Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 16:11 h (CET) La Fundación Menudos Corazones organiza sus XVI Jornadas sobre Cardiopatías Congénitas con charlas y talleres para adultos en torno a esta problemática y una divertida jornada en Atlatins Aquarium para los niños y adolescentes El pasado sábado 16 de noviembre fue un día señalado para un grupo de niños y niñas con problemas de corazón de la mano de Menudos Corazones. Los menores, de entre 7 y 17 años y procedentes de distintas comunidades autónomas, disfrutaron de divertidas actividades educativas organizadas por Proyecto+Vida – RSC de B+SAFE - y Atlantis Aquarium (Parque Reunidos), dentro de la XVI Jornada sobre Cardiopatías Congénitas de la Fundación Menudos Corazones. Durante la Jornada, los niños y no tan niños, conocieron los diferentes hábitats marinos, aprendieron cómo se puede contribuir en el desarrollo sostenible y todo lo que esconden los ecosistemas acuáticos.



“En nuestra visita al Atlantis Aquarium, niñas, niños y adolescentes de Menudos Corazones han vivido una experiencia fantástica con nuestros amigos de mares y río y también compartiendo entre ellos. ¡Las rayas a las que dieron de comer y los pingüinos fueron sus favoritos! Desde la Fundación, agradecemos esta oportunidad de entretenimiento, que va de la mano con la concienciación sobre el cuidado de nuestro planeta", apunta María Alonso, Coordinadora de los programas de hospitales y de voluntariado de Menudos Corazones.



Mañana, día 20 de noviembre, se conmemora el Día Universal del Niño, que defiende los derechos de millones de chicos y chicas en todo el planeta. Se trata de una fecha que reivindica su derecho a una calidad de vida y mejores atenciones, tal y como sostienen desde Menudos Corazones con sus acciones.



Desde B+Safe se realizó un taller práctico de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador. Contar con estos conocimientos y la disponibilidad de esta tecnología multiplica las probabilidades de atender con éxito una parada cardíaca, especialmente importante en el caso de un colectivo sensible como el de las cardiopatías congénitas.



Para Nuño Azcona, Director General de B+SAFE: “Está jornada debe ser para los Menudos una ocasión de aprender sobre el mundo que nos rodea y divertirse aprovechando el reencuentro con los amigos coincidiendo con la jornada de sus padres. Da gusto ver cómo disfrutan y todo lo que saben, pues los niños siempre tienen la inquietud por aprender y más si es en grupo con amigos”.

