La franquicia Clean & Iron Service abre dos nuevas agencias

martes, 19 de noviembre de 2019, 15:42 h (CET) Ya están operativas las dos nuevas agencias de servicios domésticos en Arroyomolinos - Móstoles y en la comarca del Guadarrama “Ser jefe de tu propio tiempo y de tu propio dinero, administrar y gestionar tu propia empresa, disponer de la libertad de organizarte a tu manera, y emprender en un sector de probada solvencia junto a una marca veterana y profesional”, son las grandes motivaciones que mueven a los franquiciados que llegan a la Central de Clean & Iron Service, según Paqui Ibáñez, coordinadora de expansión de la marca. “Ofrecer el máximo de información y toda la transparencia que nos solicitan los interesados es la parte más importante de nuestro trabajo. No puede quedar una duda o una pregunta por contestar y resolver. De esta manera cuando el emprendedor empieza su recorrido con nosotros, empieza seguro de lo que está haciendo y con fuerzas para todo lo que se viene por delante cuando se inicia un negocio”.

Los servicios profesionales de limpieza y plancha, son el pilar fundamental de esta marca que tiene sus orígenes en el año 1.989 y que no ha parado hasta ahora de limpiar y planchar en miles de domicilios en España, Portugal, Andorra y Colombia.

Un modelo de negocio basado en la calidad de los servicios ofrecidos y en la tranquilidad de tener personal propio formado dentro de la empresa.

Un modelo de negocio que fuera de ser algo marginal, en el año 2018 facturó 10.425 millones de euros, en España.

"Según la OCDE, en la próxima década, habrá más emprendedores por cuenta propia que trabajadores por cuenta ajena. Quizá ha llegado el momento de cambiar la mirada hacia el empleo, y empezar a emprender como primera salida al mercado laboral y productivo ¿por qué no en el sector de la limpieza a domicilio?" comenta Ibáñez.

La franquicia es una de las mejores fórmulas para ello: se adquiere el derecho de tener una marca desarrollada, implementada en el mercado, de probada rentabilidad, con larga experiencia en el sector, y con el conocimiento y expertise del franquiciador y todo su equipo.

En Clean & Iron Service, se accede a una formación especializada y enfocada al sector en concreto. Se forma a los franquiciados en todas las áreas de gestión empresarial: comercial, recursos humanos, ejecución, planes de marketing anuales, comunicación y fidelización del cliente, servicios, y técnicas de gestión aplicadas a la productividad y el rendimiento económico, herramientas informáticas, etc, y eso es lo que hace que el proceso de puesta en marcha y el desarrollo de la empresa se realice en compañía y se esté continuadamente asesorado por la comunidad de formadores y emprendedores de la marca.

