Marketing en Facebook: Euroinnova informa sobre las últimas novedades

martes, 19 de noviembre de 2019, 15:18 h (CET) Facebook es una de las plataformas sociales con mayor influencia en la sociedad actual. La creación de una realidad virtual paralela y las ventajas que esta ofrece, ha dado lugar a que la red social cuente con un índice de penetración de más del 50% en Europa y de hasta un 75% en Norteamérica El traslado de muchas de las actividades cotidianas a la web es ya una realidad. La mayoría de la población usa los beneficios que ofrece la web para desarrollar tareas con una mayor comodidad y facilidad. Por ello, no es de extrañar que incluso las relaciones sociales se hayan trasladado a este medio, donde las comunicaciones y la conexión en general son mucho más rápida y directa.

Este nuevo modo de relacionarse no ha tardado en ser aprovechado por las empresas para expandir su actividad comercial, y aquellas más eficaces ya cuentan con grandes profesionales en el área del marketing digital, de la reputación online y de la gestión de redes sociales.

Uno de los principales medios para la promoción y captación de clientes es Facebook, la red social por excelencia que ha desarrollado su propia herramienta interna de marketing, la cual está dirigida tanto a grandes como a pequeñas empresas y que no para de actualizarse y adaptarse a la nueva realidad del mundo.

Es importante que, los profesionales en gestión de redes sociales, más conocidos como “community managers” tengan una información actualizada sobre las posibilidades que Facebook ofrece en materia de marketing.

Las últimas actualizaciones han traigo consigo algunos cambios dignos de mencionar. Uno de los principales cambios es la modificación en el cálculo de las impresiones en las publicaciones. Los profesionales de Facebook buscan lograr una mayor precisión, aumentando el tiempo para que dos impresiones del mismo usuario sean consideradas como una.

La programación de las publicaciones tampoco es posible ya a través de Facebook. Sin embargo, se pueden buscar alternativas en herramientas de gestión de redes sociales como Hootsuite.

Además, los anuncios creados por compañías ahora serán mostrados en los resultados de búsqueda a través de palabras clave, tal y como sucede en otras plataformas como Google, dando así una mayor visibilidad a los mismos.

¿Cómo aprender a usar Faceboook Ads? En Euroinnova Business School se pueden encontrar una amplia variedad de cursos de Facebook para negocios, ideales para perfiles profesionales cuyas competencias estén ligadas al área del marketing, comercial o de dirección.

