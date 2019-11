Comienza con éxito el IV Biostimulants World Congress 2019 en Barcelona (España) Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 15:06 h (CET) El evento internacional líder y más grande del mundo sobre bioestimulantes agrícolas organizado por NEW AG INTERNATIONAL ha arrancado hoy en Barcelona. La ciudad condal congregará, durante estos cuatro días, a los mayores expertos en bioestimulantes para analizar y debatir sobre las necesidades del sector Ayer, lunes arrancó en Barcelona la cuarta edición Biostimulants World Congress en el Fairmont Rey Juan Carlos I – Palacio de Congresos de Cataluña, organizado por la prestigiosa revista NEW AG INTERNATIONAL. La inauguración del mismo tuvo lugar en la a Catedral del Cava, el hogar de Codorníu en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). Los próximos cuatro días, la ciudad condal, se va a convertir en el epicentro neurálgico de los bioestimulantes al acoger el mayor congreso internacional del sector. En este encuentro se darán cita los mayores expertos y especialistas para analizar, debatir y conocer las últimas novedades acerca de bioestimulantes agrícolas.

Tras el éxito de las anteriores ediciones en Francia, Italia y Estados Unidos, este evento bienal se ha consolidado como una cita internacional ineludible de carácter científico-técnico en el sector de los Bioestimulantes Agrícolas por la calidad de sus temáticas y plantel de expertos y oradores. Su Comité Científico del congreso está presidido por Patrick du Jardin, profesor de la facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux en la Universidad de Lieja (Bélgica). Sus copresidentes son Dr. Jian-Kang Zhu de la Academia China de Ciencias, el Dr. José María García de la Universidad de Navarra (España) y el Dr. Patrick Brown de la Universidad de California, Davis (USA). Desde NEW AG INTERNATIONAL confirman la buena acogida que ha tenido la celebración del mismo, han confirmado su asistencia mas de 1400 delgados, 800 empresas y 64 países.

Hoy martes, día 19, tras las palabras del presidente Patrick du Jardin tendrá lugar la conferencia de apertura de la mano de Martin K. van Ittersum, profesor de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) “Brechas de rendimiento: comprender el alcance para aumentar de manera sostenible la producción de cultivos”. A continuación se desarrollará el programa en torno a seis ejes temáticos: uso de bioestimulantes para mejorar el rendimiento y la tolerancia al estrés abiótico; uso de bioestimulantes para mejorar la nutrición, el desarrollo y la calidad de las plantas; marco regulatorio de los bioestimulantes de plantas; tendencias de mercado y buenas prácticas; mecanismos de bioestimulación y relaciones estructura-función y, la sexta sesión, desarrollo de nuevos bioestimulantes nuevas fuentes y herramientas de detección.

Este congreso dispone de una zona de exposición con tres salas en la que estarán habilitados los stands de más de cien empresas de fabricantes de bioestimulantes que darán a conocer sus productos y las últimas novedades. Esta cita es una oportunidad única para desarrollar, forjar redes formales e informales, adquirir nuevos conocimientos, contactos, oportunidades comerciales, consolidar asociaciones existentes y ser parte de la Red de Bioestimulantes del Congreso Mundial. Los delegados registrados obtendrán acceso a toda la lista de delegados a través de una aplicación oficial creada por NEW AG INTERNATIONAL que les permitirá programar reuniones, optimizar y administrar de manera adecuada su tiempo y que prosperen con éxito las mismas.

Para obtener más información sobre la IV edición del Biostimulants World Congress de Barcelona (España), se pueden consultar las páginas web www.newaginternational.com / www.biostimulantsworldcongress.com o solicitarla directamente al siguiente email de la revista NEW AG INTERNATIONAL newag@newaginternational.com.

NEW AG INTERNATIONAL: Revista internacional especializada en el campo y agricultura que se distribuye en más de 150 países de todo el mundo con sede en Francia y sucursales en Reino Unido, China, España y Chile. Cubre trimestralmente en chino, inglés y español todas las noticias relacionadas con la agricultura de alta tecnología -High-Tech Agriculture- en el mundo. Además de organizar eventos internacionales especializados en agricultura, ofrece un análisis editorial e independiente sobre productos, técnicas, equipos y servicios que abarcan desde noticias de mercado hasta artículos de fondo sobre fertilizantes especiales, irrigación, fertirrigación, tecnologías de invernadero, bioestimulantes, biocontrol y agricultura de precisión.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.