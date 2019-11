Veritas Intercontinental y Clínica iQtra crean una Unidad de Medicina Genómica referente en medicina preventiva, regenerativa y deportiva Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 12:42 h (CET) Con este acuerdo, la Clínica iQtra, líder en las técnicas más novedosas y avanzadas en traumatología, cirugía protésica y artroscopia deportiva, se posiciona como un centro de referencia en la utilización de la secuenciación del genoma completo en medicina preventiva, regenerativa y deportiva iQtra Medicina Avanzada ofrece, desde el año 2003, un servicio médico y asistencial experto en las técnicas más novedosas y avanzadas en traumatología, cirugía protésica y artroscopia deportiva. A partir de ahora colaborará con Veritas Intercontinental y creará una Unidad de Medicina Genómica basada en secuenciación del Genoma Completo. Con este acuerdo, la Clínica iQtra se posiciona como un centro de referencia en la utilización de la secuenciación del genoma completo en medicina preventiva, regenerativa y deportiva.



Dirigida por el doctor Ángel Villamor, especialista de referencia mundial en traumatología, desde hace años la Clínica iQtra desarrolla novedosas técnicas terapéuticas y quirúrgicas, apoyadas en precisos protocolos clínicos de recuperación, orientadas a lograr tanto una mejora del rendimiento físico y deportivo como a prolongar estas capacidades a lo largo de los años.



Veritas Intercontinental, filial de Veritas Genetics, “The Genome Company”, aportará a este acuerdo su expertise en consejo y diagnóstico genético, la realización de la secuenciación del genoma y su interpretación y la formación del personal de la Clínica iQtra.



“El acuerdo con Veritas Intercontinental -comenta el doctor Villamor- nos permitirá reforzar la práctica de una medicina avanzada y mejorar nuestra oferta de servicios con la incorporación de la secuenciación del genoma completo a las distintas áreas. Esta información genética será especialmente útil en ámbito de la medicina preventiva, las terapias regenerativas que utilizamos y la mejora del rendimiento deportivo, y lo haremos con la colaboración del líder mundial en secuenciación e interpretación del genoma completo”.



Según Javier de Echevarría, CEO de Veritas Intercontinental, la Clínica iQtra es un centro de referencia en traumatología, cirugía protésica y medicina deportiva por la calidad de sus profesionales y un cuidado servicio personalizado de sus pacientes “y con este acuerdo ambas instituciones avanzaremos para hacer realidad el desafío más grande e inmediato del cuidado de la salud: la utilización de la secuenciación del genoma completo en población sana”.



Para el Dr. Villamor, esta Unidad de Medicina Genómica será una pieza clave en la visión de la clínica, orientada al fomento y cuidado personalizado de la salud “Una de las características de la medicina avanzada es la personalización, y la secuenciación del genoma completo ofrece una hoja de ruta vital de cada paciente, creando un nuevo horizonte en el logro de una vida larga, activa y saludable”.



En este sentido, el doctor Luis Izquierdo, Director Médico de Veritas Intercontinental señala que “hasta ahora nos enfrentábamos a la vida a ciegas, reaccionando ante las enfermedades. Hoy, gracias a la información que aporta el Genoma podemos anticiparnos, evitar y prevenir enfermedades o detectarlas precozmente, mejorar y personalizar los tratamientos para no sólo alargar la vida sino hacer que sea más plena y saludable”.



Clínica iQtra, Medicina Avanzada

La Clínica iQtra es una institución sanitaria privada que desde 2003 se posiciona como referente en traumatología deportiva, cirugía protésica y artroscopia deportiva, buscando la perfección en el trato individualizado de cada paciente, entre los que se encuentran muchos deportistas de élite. Cuenta con un escogido equipo médico asistencial. El equipo, formado por 35 profesionales y liderado por el doctor Ángel Villamor, es pionero en el tratamiento de las patologías del aparato locomotor y de la Medicina Deportiva de una forma integral y avanzada. El paciente recibe una atención multidisciplinar individualizada en todas y cada una de las fases de su tratamiento. Sus protocolos de fisioterapia avanzada, testados con deportistas de élite durante años, constituyen un valor diferencial del equipo del doctor Villamor y permiten recuperaciones eficaces, seguras y rápidas.



3 años ofreciendo el Genoma

Desde hace más de 3 años, Veritas Genetics comercializa la secuenciación completa del Genoma y su interpretación. Su filosofía es ayudar a las personas a tener una vida más larga y saludable gracias a la información que ofrece el Genoma.



Médicos y científicos de todo el mundo coinciden en afirmar que la secuenciación completa del Genoma reemplazará todas las otras pruebas genéticas, ya que ofrece un poderoso recurso para toda la vida. A partir de una única secuenciación, los usuarios tendrán información procesable que les ayudará en su planificación familiar, a controlar el riesgo de enfermedades y a vivir de manera más saludable por más tiempo.



Gracias a Veritas Genetics, la secuenciación del Genoma es ya un “producto de consumo”. Hasta hace poco, los cuellos de botella estaban en el precio de la secuenciación y en la capacidad de manejar e interpretar grandes cantidades de información. Problemas a los que Veritas ha dado respuesta ofreciendo a consumidores y médicos la secuenciación completa del Genoma, su interpretación y asesoramiento genético, los servicios de almacenamiento de la información y su gestión para investigación médica.

