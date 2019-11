El Rincón de Esteban explica 7 propiedades de las guindillas Comunicae

martes, 19 de noviembre de 2019, 12:02 h (CET) Las guindillas son uno de los alimentos más temidos debido a su sabor extra picante. Pese a ello, lo que también se conoce como chile, es uno de los pimientos más consumidos en todo el mundo. Además de dar un gran sabor a los platos, las propiedades de las guindillas son muchas y muy interesantes. El Rincón de Esteban, uno de los restaurantes tradicionales más populares de Madrid, desvela todas las bondades de este producto tan odiado como querido y presenta uno de sus platos aderezado con este "oro rojo" A continuación, El Rincón de Esteban, explica 7 beneficios de la guindilla:

Antioxidantes. La guindilla es un alimento rico en vitaminas E, C, B2, B3 y B9, minerales como el magnesio, el fósforo, el calcio o el zinc, proteínas, carbohidratos y ácidos grasos mono y polinsaturados. Es ideal para eliminar los radicales libres evitando la oxidación del organismo.

Efectivas contra diferentes tipos de cáncer. La capsaicina, que es el componente que causa el picor al comerlas, es capaz de eliminar las células del cáncer, impactando sobre las mitocondrias organelas, las “generadoras de energía” de las células.

Previenen úlceras. Al contrario de lo que se imagina (y siempre que se haga en cantidades adecuadas), la guindilla no es perjudicial para el estómago. Ayuda a eliminar la bacteria que provoca las úlceras y es antifermentativa, por tanto, útil para la digestión y la prevención de infecciones intestinales.

Alto contenido en Vitamina C, que es necesaria para el buen estado de los dientes, los cartílagos y los huesos. Además, la guindilla ayuda al organismo a absorber el hierro de origen vegetal, fundamental para la formación de colágeno, lo que dota de firmeza y juventud a la piel.

Ayudan a bajar de peso. La capsaicina provoca un aumento de la temperatura corporal, acelera el metabolismo y oxigena las capas de grasa, es decir, las quema.

Son afrodisíacas. La capsaicina mejora el flujo sanguíneo y ayuda al cuerpo a liberar y transportar endorfinas sensibles al cuerpo.

La guindilla y la belleza. Las cremas y jabones que contienen extracto de guindilla favorecen una acción antibacteriana para mantener la piel sana, limpia y para eliminar las impurezas. Además son un must para cutis con acné y los productos con guindilla aportan al pelo fuerza y grosor. Sus bondades se utilizan también para tratar la celulitis y, debido a alto contenido en Vitamina A, son el aliado perfecto para el bronceado.

Acerca de El Rincón de Esteban

Restaurante tradicional situado frente al Congreso de los Diputados, ofrece una cocina clásica con materias primas de las mejores calidades, una selecta carta de vinos y destilados y una atención al cliente impecable.

En el Rincón de Esteban prima la cocina tradicional española, pudiéndose apreciar en su carta platos clásicos originales de toda nuestra geografía. Además, El Rincón de Esteban amplía su carta por temporadas para ofrecerle al cliente la mejor calidad disponible en los productos ofertados.

En cuanto al ambiente, se trata de un restaurante familiar, con una decoración tradicional. Su éxito se puede apreciar en sus paredes totalmente cubiertas por fotografías de importantes personajes que han visitado el restaurante y distintos galardones.

El Rincón de Esteban

3, Calle de Sta. Catalina, 28014 Madrid

