Colchón Exprés comienza su periodo de ofertas de colchones para este Black Friday

martes, 19 de noviembre de 2019, 09:46 h (CET) Colchón Exprés lanza sus ofertas Black Friday del 18 de noviembre al 1 de diciembre para que se ahorre al máximo y se puedan renovar los colchones y demás artículos de descanso a los mejores precios del año La empresa española Colchón Exprés, cuenta en la actualidad con una red de 8 tiendas físicas en la Comunidad de Madrid y un e-commerce donde se reúne la más amplia variedad de artículos de descanso de las mejores marcas nacionales e internacionales de colchones como Flex, Emma, Sonpura, Ce Ingravity, Relax, Ecus, Dormilón, Pardo, Spaldin o Mash.

La gran novedad que plantean para este Black Friday, es ampliar esta cada vez más famosa promoción en nuestro país durante gran parte del mes de Noviembre. ¿Y cómo? Pues garantizando a sus clientes el mejor precio en sus compras.

Así, tal y como aseguran en su publicidad, si a medida que avance el mes, los precios de los artículos que hayan adquirido en su web o en alguna de sus tiendas, bajan, se comprometen a devolverles la diferencia.

De esta forma, quieren evitar la acumulación masiva de pedidos durante la semana del 25 de Noviembre y dar la oportunidad a los usuarios interesados en sus productos de que anticipen sus compras. Así podrán ofrecerles una atención mucho más personalizada, sin renunciar disfrutar de las mejores ofertas Black Friday de colchones de la web.

Por este motivo ya no es necesario esperar al día 29 de Noviembre para disfrutar de los mayores descuentos en los mejores colchones. Colchón Exprés ofrece una gran selección de Colchones Flex al 60%, el Mejor Colchón 2019 al 65%, Packs Ahorro con descuentos Extra, Colchones Relax al 60% y una selección de productos con descuentos de hasta el 70%.

Si surge alguna duda, se puede contactar con los profesionales de Colchón Exprés a través del teléfono gratuito 900 897 956 o en el chat de su página web.

El deseo de estos expertos en descanso es que todos aquellos durmientes que llevan tiempo pensando en renovar sus colchones, se apunten este Viernes Negro en la agenda para no perderse los mejores chollos en descanso este Black Friday 2019.

Para más información visitar www.colchonexpres.com

