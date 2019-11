Jugar al Paintball Madrid en GranPaintballMadrid supone una experiencia diferente que puedes hacer en familia, con los niños, o con tus amigos, disfrutando de un deporte como el Paintball en el campo de Paintball más grande de España, con nueve grandes escenarios y unas ofertas muy interesantes. Paintball Madrid es Gran Paintball Madrid.



¿Quieres pasar una tarde diferente con tus amigos? ¿Buscas una actividad de Team Building para empresas? ¿O quizá estés buscando celebrar tu fiesta de cumpleaños o tu despedida de soltero? Jugar al Paintball en el mejor campo de Paintball de Madrid, en unas instalaciones a las que tan solo se tarda 25 minutos en llegar dese el centro de Madrid, puede ser una opción muy divertida.



Gran Paintball Madrid, el campo más grande de España

Gran Paintball Madrid cuenta con unas instalaciones de 150.000 metros cuadrados, siendo el campo más grande de Madrid y de España. Dispone de 9 escenarios tematizados con avión, helicóptero, autobús, tanque, lanchas, misiles, bosques, torres, fuertes, etc.



En Gran Paintball Madrid no tendrás problema para aparcar, ya que dispones de un enorme aparcamiento, y de unas instalaciones en un precioso terreno protegido para comer.



Si quieres jugar al mejor Paintball, con escenarios y equipos de la máxima calidad, Gran Paintball Madrid es muy diferente del resto de Paintball Madrid.



Granpaintballmadrid dispone de un escenario de Paintball de más de 2 hectáreas donde han llegado a jugar más de 200 clientes, siendo el campo de Paintball más grande de Madrid. Puedes encontrar toda la info en su web www.granpaintballmadrid.es



Ofertas para jugar al paintball en Madrid irresistibles

Además de poder jugar al Paintball Madrid, en GranPaintballMadrid puedes disfrutar con tus amigos o familia del Paintball Infantil o Paintball para niños, una modalidad de Paintball para los pequeños entre 8 y 13 años.



Esta modalidad de Paintball se juega con marcadoras que no utilizan aire comprimido, sino que usan unos equipos especiales para niños con un muelle que dispara bolas de pintura de menor calibre que no hacen daño.



El precio del Paintball Niños es desde 15€ por participante. Además tienen ofertas muy interesantes como que un jugador juega al Paintball Madrid gratis si trae 11 jugadores más.



Muchas son las empresas que vienen a realizar jornadas de actividades de Team Building, así como celebraciones de cumpleaños de niños y adultos, fiestas, yincanas, escape room, despedidas de soltero y de soltera, y diferentes opciones de comida y barbacoa.



El precio de estas actividades varía mucho, pero comparado con otros campos de Paintball se puede decir que los precios de GranPaintballMadrid son baratos y para todos los bolsillos.



Diferencias con otros campos de paintball como Action Live o Megacampo

Este Paintball destaca por diferenciarse mucho de los tradicionales campos de Paintball en Madrid:



Al tamaño tan grande de los campos e instalaciones hay que añadir que este Paintball Madrid es el mejor valorado para jugar al Paintball, como podrás comprobar si miras en internet las miles de reseñas que tienen en Google, Trip Advisor, o Facebook, con una puntuación de 4,9/5.



Gran Paintball Madrid, considerado el mejor Paintball en Madrid, destaca por utilizar armas y equipos de gama alta que no utiliza ningún otro campo de Paintball Madrid: marcadoras de aire comprimido Bravo One Elite (réplicas de las M-16), monos de camuflaje, petos, guantes, cinturones de camuflaje y un sistema por cable remoto que no tiene ningún otro Paintball Madrid y que si juegas en Gran Paintball Madrid te permitirá llevar la botella en el cinturón en vez de pegada a la marcadora, haciendo que tu equipo sea mucho más ligero y preciso.



Si vienes a jugar al Paintball Madrid también puedes llegar en autobús, ya que tiene parada en la misma puerta tanto en la ida como para la vuelta, y se tarda tan solo 25 minutos en llegar.



Los clientes jugarán al mejor Paintball con su monitor exclusivo, sin juntarse con otros grupos, y asesorados en todo momento por el monitor. Además, si llueve, se pude aplazar la partida a cualquier otro día, ya que Gran Paintball Madrid abre todos los días del año bajo reserva.



Sin duda un plan muy divertido, original y diferente que recomendamos en el mejor Paintball de Madrid: Gran Paintball Madrid.