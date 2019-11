Cambios en la piel durante el embarazo Los expertos creen que se debe a una combinación de hormonas, grasa y un aumento del 40% en el volumen sanguíneo hace que la piel de una mujer embarazada parezca más luminosa durante la gestación Redacción Siglo XXI

martes, 19 de noviembre de 2019, 09:37 h (CET) El embarazo en un periodo de cambios, tanto externos como internos, y la piel no es inmune a los desarreglos hormonales que se experimentan. Estrías, acné, manchas, oscurecimiento de la piel... son signos muy habituales durante la gestación.



Afortunadamente, aunque molestas, la mayoría de estas condiciones son inofensivas y desaparecerán después de dar a luz. Echemos un vistazo a algunos de los problemas cutáneos más comunes que aparecen durante el embarazo y cómo tratarlos.



Estrías Casi todas las mujeres embarazadas desarrollan estrías, unas cicatrices rojizas que se extienden por todo el vientre y los senos derivadas de un estiramiento rápido y excesivo de la piel. El aumento de peso que experimentan muchas embarazadas tampoco ayuda, aunque a veces las estrías salen debido a la genética.



Cuidar la piel y prevenir estrías durante el embarazo es clave si no quieres ver esas rayas atravesando tu piel, así que antes siquiera de quedarte embarazada, empieza a utilizar una crema emoliente antiestrías para mejorar la elasticidad y la hidratación.



Después del parto, las estrías no desaparecen tan fácilmente, pero con el tiempo se pueden volver de un color plateado o blanco más discreto. De nuevo, dependemos de una buena crema para reducir su apariencia y hacerlas menos notorias.



Acné Muchas mujeres que no tienen acné, se quejan de que les ha vuelto a brotar al quedarse embarazadas. Esto es debido a que las hormonas pueden hacer que las glándulas sebáceas segreguen más aceite, ocluyendo los poros y causando brotes.



Para solucionar este problema es importante seguir una rutina de limpieza adecuada. Utiliza un limpiador para eliminar la suciedad y las impurezas mañana y noche, y no te olvides de desmaquillar tu piel antes de lavarla.



Si aún así el acné persiste, hay varios tratamientos tópicos que son seguros durante el embarazo, aunque lo mejor es consultarlo con el médico. El acné debería mejorar después de dar a luz.



Cloasma o máscara del embarazo No son manchas, sino un oscurecimiento en zonas de la piel que generalmente aparecen en la parte superior de las mejillas, nariz, labios y frente. El cloasma es el resultado de un aumento de las hormonas del embarazo, que estimulan las células productoras de pigmentos para que creen más melanina.



Casi el 75 por ciento de las mujeres embarazadas desarrollan esta máscara del embarazo, así que aunque no se puede hacer mucho por evitarlas, si que se puede utilizar un buen protector solar todos los días que ayude a reducir los efectos.



La mayor parte del oscurecimiento desaparece después de dar a luz, aunque en algunos casos puede durar años, por lo que es necesaria ayuda profesional.



Hipersensibilidad Las emociones no son lo único que se intensifican durante estos nueve meses. El embarazo hace que la piel esté más sensible incluso a los productos o materiales que nunca antes habían molestado. Un problema común es la irritación de las joyas y bisutería que llevas usando toda la vida.



Evita la utilización de productos con perfumes, y haz una prueba detrás de la oreja antes de aplicarte un nuevo producto de cuidado de la piel.



Brillo Los expertos creen que se debe a una combinación de hormonas, grasa y un aumento del 40% en el volumen sanguíneo hace que la piel de una mujer embarazada parezca más luminosa durante la gestación.



Los cambios hormonales del embarazo suministran más oxígeno y nutrientes a todos los órganos, incluyendo la piel, y el aumento de peso rellena la piel y la tensa, haciendo que parezca más lisa.



