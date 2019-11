22.000 millones de personas conectadas en el mundo son susceptibles de recibir un ciberataque España es uno de los países que más spam recibe en todo el mundo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de noviembre de 2019, 09:19 h (CET)

Unos de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas españolas en el día a día es el de los ciberataques. Una amenaza cada vez más común que se desarrolla dentro del mundo de la empresa.



Hace apenas unos días se conocía la noticia en la que la Cadena Ser, Accenture y KPMG habían sido víctimas de un ciberataque de virus informático de tipo ransomware, un programa que cifra los archivos del equipo e impide que se pueda acceder a ellos, viéndose en la necesidad de desconectar todos sus sistemas informáticos operativos.

Además, según los datos proporcionados por Gartner, indican que el gasto en seguridad empresarial mundial alcanzará los 124.000 millones de dólares en 2019, un 8% más respecto a 2017. Estos datos ponen de manifiesto que el mercado de la ciberseguridad crece y seguirá creciendo para hacer frente a los ciberataques que las empresas reciben de manera constante.



Cada vez las empresas son más conscientes del riesgo al que están expuestas diariamente. Así lo corrobora un estudio realizado por Willis Towers Watson y ESI ThoughtLab, en el que las organizaciones de todo el mundo quieren aumentar sus inversiones en ciberseguridad un 34% durante el próximo año, y cerca del 12% lo harán en más de un 50%. Esto se debe a las grandes pérdidas anuales que sufren las organizaciones por los ciberataques recibidos, siendo la media 4,7 millones de dólares. Datos altamente impactantes, porque no solamente supone una pérdida de dinero, sino que también se verían afectados otros aspectos como los datos internos de la empresa o la credibilidad por parte de sus clientes.



Para hablar sobre todo esto y las perspectivas de futuro en el campo de la ciberseguridad, se celebró en Madrid la I edición del Cyber Executive Day por IE Business School y Executive Forum. Una cita que contó con la presencia de grandes expertos en el ámbito de la ciberseguridad de las empresas T-Systems, Cisco, Samsung y Google.

“La primera barrera es el presupuesto para conseguir la tecnología, los procesos y las personas adecuadas”



Eutimio Fernández, Director de Ciberseguridad de CISCO España, habló sobre las principales preocupaciones de las empresas en materia de seguridad, así como la situación de la tecnología hoy en día. “En España el principal vector de ataque que preocupa es el correo. Es la forma más fácil de recibir un ataque”, además continuó su ponencia comentando que España es uno de los países que más spam recibe”, destacó.



“Además las empresas están en un proceso de adaptación a este nuevo escenario por lo que aún es necesario automatizar todos los procesos para evitas ciberataques”, continuó.



Una circunstancia que debe mejorar dada la amenaza a la que se exponen día a día. César Delgado, Cybersecurity Sales Expert en T-Systems, explicó que “los ciberataques son una realidad y causan daños importantes, y continuó que “según datos del INCIBE el 74% de las empresas han recibido un ciberataque”.



Además, destacó que los principales desafíos corporativos de la ciberseguridad van desde la complejidad tecnológica y la concienciación, al presupuesto, los marcos regulatorios de los organismos públicos o el talento.



En esta línea, el profesor del máster de ciberseguridad del IE Business School Julio San José explicó la evolución y el crecimiento del CISO en la empresa. “Unas de las principales preocupaciones a las que se enfrenta un CISO tiene que ver con la transformación cultural, automatización y la reducción de costes”, afirmó.



“Estamos cambiando el paradigma de seguridad, y esto es necesario”



A día de hoy las empresas tienen todos sus datos en la nube. Una tendencia que corroboró el Sales Engineering Manager de Google, Javier Martínez, afirmando que “la tendencia hacia la nube está bastante clara. En Google, todos los datos de Cloud están cifrados, y de hecho los clientes pueden ir más allá y proporcionar sus propias claves convirtiéndose en un doble cifrado”, constató.



Por su parte, desde Samsung, Juan Pablo Gallardo Moreno, Head of Sales Enterprise enfatizó que “hay 22.000 millones de personas conectadas y que son susceptibles de recibir un ciberataque”, y continuó su ponencia poniendo el punto en que “la receta es que cualquier tipo de mitigación de riesgo empieza en el usuario final y termina en el hardware”.



En definitiva, los grandes expertos de la ciberseguridad, afirman que esta disciplina es algo esencial y crucial en la estrategia de cualquier empresa a día de hoy para poder tener a salvo datos, procesos y automatismos propios de cada organización. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las centralitas virtuales y sus ventajas Algo muy interesante es que se puede contar con tantas extensiones como uno crea que es necesario, de tal manera que la centralita virtual va a permitir una mejor gestión de todo el sistema de telefonía que tenga la empresa Los diez dominios a implantar para evitar ciberataques El ciberespacio se ha convertido en el blanco perfecto para desarrollar una economía underground nutrida del robo de información y datos Impacto de la robotización y digitalización en el empleo Es necesario reclamar la atención de las instituciones para que articulen nuevas políticas, estímulos al mercado de trabajo, a la formación continua y al sistema educativo universitario y de formación profesional Cinco tendencias tecnológicas que van a marcar la transformación de las empresas en 2020 La inteligencia artificial será una apuesta en su agenda para mejorar la experiencia del cliente El esperado Death Stranding ya está disponible para PlayStation®4 Death Stranding, el esperadísimo título para PlayStation®4 y desarrollado por el legendario productor de videojuegos Hideo Kojima, ya está disponible