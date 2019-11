La mujer de hoy

A los cinco acusados de haber violado a una adolescente de catorce años en Manresa,se les imputa el delito de abuso sexual y no de agresión sexual, porque el juez ha considerado que los acusados no hicieron uso de la violencia ni de la intimidación porque no les hizo falta porque la víctima estaba inconsciente después de haber bebido alcohol y fumado porros.



Un problema que en vez de intentar solucionar muchos miran hacia otro lado haciendo ver que no lo ven. Incluso algunos jueces cuando tratan el tema de la violencia machista lo hacen con espíritu machista, banalizando las agresiones.



El periodista tratando el tema que nos concierne le pregunta a la actriz <b>Inma Cuenca</b>: ¿La educación es la solución a largo plazo? ¿Y a corto? La actriz responde. “Pues desgraciadamente deberían endurecerse las penas. Como en la mayoría de los casos que me parece no haya manera de erradicar es lo único que funciona, en donde la concienciación falla. Es una pena para que no nos maten o para que alguien no tire la basura que ponga en riesgo el equilibrio de la tierra se tenga que amenazar y sancionar. No sé cómo no es posible no entender que hay mujeres que conviven con quienes serán sus asesinos Mire es muy difícil salir a la calle de noche y que tengamos que ir mirando atrás todo el rato pendientes de si se acerca alguien que pueda agredirte o violar. Cualquier mujer desde la adolescencia lo hace, estamos acostumbradas. Tenemos el radar conectado desde que salimos a la calle. Un hombre no, un hombre sale tranquilo. Es una gran diferencia… Hace unas semanas cada día había un asesinato por violencia machista. ¿Qué está pasando? A veces pienso que esto cada vez más se parece a un manicomio. Es una locura que solamente pueda cortarse con la educación, pero como en este tiempo los políticos no se ponen de acuerdo entre ellos”.



El entrevistador le dice: Algunos partidos niegan claramente que exista este tipo de violencia específica, <b>Inma Cuenca</b> responde: “Y no les cae la cara de vergüenza. Incluso hemos visto a mujeres diciendo esto en las noticias. Taparlo es una aberración. Además de una mentira, porque los números hablan por sí solos, pero se intenta tapar un problema tan terrible que debe hacerse visible cuanto más mejor. No sé a qué se debe este deseo de negar la evidencia y dejar desprotegidas a las mujeres. Que nos están matando. Que no haya otra manera de verlo ni de decirlo”.



La diversidad de manifestaciones delictivas tienen un origen común: el pecado de Adán. La violencia contra la mujer si es que se desea atajarla se tiene que ir a buscarla en la sentencia condenatoria que el Creador dictó contra Eva por haberse dejado seducir por la serpiente y haber inducido a Adán a comer también del fruto del árbol prohibido. La sentencia que Dios pronunció contra Eva fue: “Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Génesis 3. 16).



Ya sé que a muchos no les va a gustar lo dicho. La pregunta que hago a quienes no quieren ver en el castigo divino contra Eva el origen de la violencia contra la mujer, ¿qué explicación dan a su existencia y que no se encuentre la manera de eliminarla? Se pretende combatirla con concentraciones que exigen que se ponga fin a la violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer se ríe al ver la manera como se pretende erradicarla. La respuesta a las concentraciones que denuncian su presencia es el aumento de violaciones en <i>manada</i> por grupos de hombres cada vez más jóvenes, incluso menores de edad. Los expertos dicen que esto se debe al consumo de pornografía que se inicia en la infancia. Es posible que eso sea así porque las imágenes estimulan la lascivia y teniendo un modelo de comportamiento que no es el correcto. El modelo que ofrece la pornografía es el del hombre dominador que por la fuerza somete a la mujer a su dominio. A la mujer no se la considera objeto del amor que busca su bien, sino de brutalidad que produce satisfacción sexual sádica. El respeto a la víctima no cuenta. Así no iremos bien.



Es cierto que el apóstol Pedro se dirige a maridos cristianos cuando escribe: “Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil” (1 Pedro 3: 7). No todos los maridos golpean salvajemente a sus esposas, pero pocos son los que “viven sabiamente con ellas. Los chistes picantes que tanto proliferan por whatsaap y otros medios electrónicos demuestra que el respeto a la mujer deja mucho que desear. Solamente cuando todos los hombres se conviertan a Cristo las mujeres podrán andar por la calle sin tener que ir mirando atrás todo el rato pendiente de si se acerca alguien que pueda agredirlas o violarlas, como lo expresa la actriz Inma Cuenca. Como esto no se ha producido, las mujeres deben extremar su precaución en las salidas nocturnas y en la concentración de personas que se producen en las fiestas mayores y en los festivales musicales.