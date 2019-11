Nike multiplica su compromiso con la comunidad a través de nuevos acuerdos Comunicae

lunes, 18 de noviembre de 2019, 21:14 h (CET) La Gasol Foundation, la Fundación Barça y Nike se dan la mano para promover el deporte y la actividad física de los jóvenes de Barcelona NIKE ha anunciado su apuesta por un cambio positivo en Barcelona a través de un acuerdo de tres años con la Fundación Gasol y la Fundación Barça, dos organizaciones dedicadas a proporcionar a los niños un mayor acceso al juego y al deporte.

Los niños de hoy en día forman parte de la generación menos activa. Estos dos acuerdos de partnership ayudarán a cambiar la situación de los niños de Barcelona y a potenciar Made to Play, la iniciativa de Nike para que los niños se muevan a través del juego y el deporte y puedan llevar una vida más sana, feliz y exitosa.

“Barcelona es un lugar ideal para practicar deporte y actividad física. Para protegerlo y ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial, estamos potenciando el poder del deporte, y nuestras relaciones con atletas y equipos inspiradores, para marcar la diferencia. A través de nuestros acuerdos con la Fundación Gasol y la Fundación Barça, podemos ayudar a que más niños jueguen, corran y salten hacia un futuro mejor", comentó Dan Burrows, Director Senior de Impacto Social y Comunitario de Nike en EMEA.

Nike colaborará con cada partner en proyectos que garanticen que los niños tengan un mayor acceso al juego y al deporte.

Como parte de su acuerdo con la Gasol Foundation, Nike apoyará FIVALÍN, un proyecto familiar basado en “el fitness, los valores y estilos de vida saludables”, enfocado al deporte y a la actividad física para impactar positivamente en los niños y sus familias. A partir de este mes y hasta junio de 2020, un total de 540 niños y 400 padres y madres participarán en la primera fase de FIVALÍN en 15 centros socioeducativos de Barcelona.

“Los niños en riesgo de exclusión social son una prioridad para nosotros, ya que la evidencia científica demuestra la existencia de una asociación entre factores socioeconómicos y la obesidad. De ahí la importancia de fomentar hábitos saludables en familia. Gracias a la colaboración de Made to Play, estos niños y niñas de Barcelona, y sus familias, se beneficiarán de nuestro programa", afirmó Cristina Ribes, directora ejecutiva de la Gasol Foundation.

Además, Nike apoyará el proyecto de inclusión social de la Fundación Barça, un proyecto que ofrece a niños y niñas procedentes de entornos desfavorecidos, la oportunidad de participar en actividades extraescolares semanales en siete centros sociales y colegios. Las actividades están dirigidas por un grupo de profesores especializados que utilizan el deporte como herramienta de inclusión. El objetivo principal es impactar de forma positiva a 300 niños en Barcelona.

"A través de nuestra propia metodología utilizamos el deporte como motor de cambio de las vidas de niños y jóvenes en entornos desfavorecidos. Nuestro programa promueve los valores del FC Barcelona - Humildad, Esfuerzo, Ambición, Respeto y Trabajo en Equipo (HEART) – unos valores comprendidos dentro de una cultura de cooperación, que ayuda al individuo y a toda la comunidad. Estos objetivos se alinean con la misión de la Fundación Barça y el compromiso Made to Play de Nike. A través de esta alianza estamos comprometidos con el poder del deporte para lograr cambios esenciales", declaró el Sr. Jordi Cardoner, vicepresidente del FC Barcelona y de la Fundación Barça.

Estos dos nuevos acuerdos refuerzan en la apuesta de Nike en Barcelona para contribuir a la creación de un planeta mejor, de comunidades activas y un terreno de juego en igualdad de condiciones para todos.

Nike continúa su acuerdo con Oceanic Global Foundation para ayudar a proteger el planeta a través de la limpieza de playas en La Barceloneta y talleres locales en Box Barcelona centrados en los residuos, carbono y el agua.

Con la ayuda de la Escuela de Fútbol Femenino, Nike ha ofrecido clases de fútbol y experiencias de Nike a 130 niñas.

Y en los últimos dos años, a través del Nike Community Impact Fund, Nike ha concedido 125.000 euros en subvenciones a 10 fundaciones locales y ONGs para promover la actividad física y el deporte para niños de todas las capacidades.

Para conocer más sobre el propósito de Nike y su enfoque del impacto a la comunidad, hacer click aquí.

