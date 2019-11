Así son las nuevas tendencias en la construcción, según Elola

Espacios con gran amplitud, respeto por el medio ambiente y conexión con las nuevas tecnologías son tendencia a la hora de construir y reformar viviendas. Elola, empresa líder del sector, desvela las nuevas tendencias en la construcción Disfrutar de una vivienda o local con estilo, que sea confortable e invite a pasar tiempo, a veces requiere trabajos de reforma y construcción. Estas tareas van cambiando de estilos, métodos y materiales con el paso del tiempo, y las tendencias en construcción que se imponen hoy son muy distintas de las que se podían ver hace algunos años.

Aquí se recogen algunas de estas nuevas tendencias, de la mano de expertos en materiales desde hace más de medio siglo.

Búsqueda de espacios amplios

En viviendas con salida al exterior, como aquellas que tienen patios y terrazas, hoy se busca aprovecharlos para crear la mayor sensación de amplitud posible. Para ello se abren grandes ventanales que aportan luminosidad y en ocasiones convierten las zonas de interior y exterior en un solo conjunto.

En lugares en los que no se puede cambiar el tamaño de las ventanas, o en aquellos espacios que no cuentan con una zona al aire libre, cambiar la distribución para hacerlo diáfano es una alternativa. En cualquier caso se busca una sensación de amplitud y claridad, que invita a quien está en la puerta a entrar y relajarse.

Materiales y técnicas respetuosas con el medio ambiente

Otra tendencia es el uso de técnicas constructivas y materiales que ayudan a conservar el medio ambiente, lo que se ha venido a denominar bioconstrucción.

La bioconstrucción apuesta por el uso de materiales reciclados y reciclables, así como los que no generan ningún residuo una vez que han terminado su vida útil. También se busca mejorar el confort de las viviendas con métodos poco o nada contaminantes. Por ejemplo, colocar plantas en las azoteas de los edificios para que actúen como aislante térmico, o instalar equipos de climatización de bajo consumo para reducir la cantidad de recursos que se necesitan. Ventanas inteligentes, capaces de aprovechar la luz del sol al máximo para no tener que encender lámparas, pero que a su vez reducen el calor del sol en verano para que no haya que poner el aire acondicionado, es un ejemplo de estas nuevas tendencias.

Hogares conectados, un futuro muy presente

Aunque todavía parece un poco futurista, los hogares inteligentes son una realidad, y cada vez más construcciones tienen en cuenta esto a la hora de desarrollar proyectos. Ya hay muchos procesos que son automáticos, como el uso de aspiradores que funcionan solos mientras no hay nadie en casa, o ventanas que se abren y se cierran cuando se dan ciertas condiciones climáticas.

Esta automatización tiene bastante que ver con la búsqueda de la eficiencia energética, ya que ayudan a reducir el consumo energético y aprovechan mejor los recursos. Por ello, las instalaciones eléctricas se adaptan para dar cabida a nuevos elementos, como programadores o paneles de control.

Tendencias novedosas que ya son cotidianas

En Elola han visto como las tendencias en la elección de materiales y técnicas han evolucionado con el paso de los años, mucho más deprisa en la última década. Pero hay una cosa que no ha cambiado nunca, y es el objetivo que se persigue cuando se realiza una obra o reforma. Hacer que un espacio sea mucho más que habitable, que se convierta en un lugar donde apetece pasar tiempo, bien sea en soledad, en familia o recibiendo visitas.