La Commedia presenta su surtido de helados para veganos

lunes, 18 de noviembre de 2019, 15:43 h (CET) El helado es uno de los alimentos más consumidos en cualquier época del año. Sin embargo, se trata de un producto que no todos pueden degustar, por ejemplo los veganos, ya que se elabora con ingredientes de origen animal como la leche. Los helados veganos han surgido como solución para todo aquel que prefiera llevar una alimentación "verde". La Commedia, la heladería gourmet más divina de Madrid, cuenta todo lo que hay que saber sobre esta nueva tendencia heladera, a la vez que presenta su gama vegana El veganismo es un estilo de vida marcado por excluir de la dieta todos los productos alimenticios de origen animal. Los veganos no comen ningún tipo de carne, ni huevos, ni lácteos, ni miel, por respeto hacia los animales y/o al medio ambiente.

Estudios actuales afirman que un 7,7% de la población española se define como veggie, de entre los cuales un 0,2% son veganos, un 1,3% vegetarianos y un 6,3% se autodenominan flexitarianos.

Con el auge de la tendencia vegana en la alimentación son muchos los establecimientos que se unen a ella, presentando nuevas cartas en las que se incluyen diferentes opciones aptas para veganos. Y la heladería La Commedia no podía ser menos, introduciendo entre sus helados las mejores opciones vegan.

Los helados veganos de La Commedia contienen un 40% de fruta fresca y están elaborados a base de agua, en lugar de leche, y de azúcar. Fresa, naranja, frambuesa, limón, mandarina…un sinfín de sabores exquisitos y de lo más saludables para disfrutar sin sentirse culpable por los animales y el medio ambiente. La Commedia también ofrece el riquísimo chocolate 70% Sao Thomé sin leche y algunos sabores de crema, que varían según disponibilidad y producción del día.

PVP: 3 € (tarrina pequeña)

PVP: 3,5 € (tarrina mediana)

PVP: 4 € (tarrina grande)

Acerca de La Commedia

En la madrileña calle del General Pardiñas nº7 se encuentra una pequeña delegación del Paraíso en la Tierra: La Commedia, inspirada por La Divina Comedia de Dante. En ella se pueden degustar los más exquisitos helados artesanales (ligeros y bajos en grasa) que constituyen una delicia para los sentidos, además de pasteles, galletas, bizcochos o tiramisú. Todas sus especialidades se elaboran en el propio obrador a la antigua usanza y con los ingredientes más sanos y naturales. Por supuesto, La Commedia cuenta con una selección de productos sin gluten, sin lactosa y para veganos.

Los orígenes de La Commedia se remontan a 1936, cuando Francesco y Bice, los abuelos, abrieron una de las primeras heladerías de Milán. En pocos años, Gelateria Piermarini se convierte en la referencia, los clientes acudían de toda la ciudad para probar los magníficos helados de Francesco.

Por este motivo, Paola Panzani ha querido seguir los pasos de su familia y abrir en Madrid una heladería siguiendo el concepto y los secretos de su abuelo.

HELADERÍA ‘LA COMMEDIA’

Calle General Pardiñas, 7

www.lacommedia.es

lacommedia.madrid

