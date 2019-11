MARGen: Nuevos avances genéticos para evitar niños prematuros

Esta nueva técnica, más precisa en sus resultados que las utilizada actualmente, garantiza la integridad y salud de los embriones y permitiendo la transferencia de un sólo embrión, evitando muchos embarazos múltiples y reduciendo el número de nacimientos prematuros. Una proporción importante de niños prematuros provienen de embarazos múltiples, fruto de diferentes técnicas de reproducción asistida La fecundación in vitro (FIV) resuelve muchos problemas de fertilidad de las parejas pero también provoca muchos embarazos múltiples y el nacimiento de bebés prematuros. En ambos casos, el origen está en la transferencia en el útero materno de varios embriones a la vez con el objetivo de tener mayores probabilidades de éxito en los tratamientos.



Coincidiendo con el Día Mundial del Prematuro (17 de noviembre) y en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología, que se celebra en Singapur, el doctor Jan Tesarik ha presentado los últimos avances en el diagnóstico preimplantacional de embriones humanos, entre los que destaca una nueva técnica, no invasiva, basada en el análisis del ADN soluble del medio de cultivo de embriones, de la que es pionero en Europa.



Esta nueva técnica, más precisa en sus resultados que las utilizada actualmente, garantiza la integridad y salud de los embriones y permitiendo la transferencia de un sólo embrión, evitando muchos embarazos múltiples y reduciendo el número de nacimientos prematuros.



“La técnica del diagnóstico genético no invasivo de embriones humanos -explica el doctor Tesarik- es particularmente apropiada para la selección de embriones genéticamente normales y la transferencia de un solo embrión normal. Su uso evitará los embarazos múltiples, un factor de riesgo principal de prematuridad de niños nacidos, sin disminuir la probabilidad de logar tener un niño en comparación con la transferencia de 2 o 3 embriones”.



La nueva técnica, que tiene un coste sensiblemente inferior a la tradicional, reduce también a diminución el riesgo de abortos espontáneos y de anomalías genéticas de niños nacidos, tales como los síndromes de Down, Edwards o Patau.



En la técnica convencional es preciso retirar unas cuantas células enteras del embrión para su análisis. “En este caso -indica Tesarik- la información obtenida proviene sólo de estas células y no refleja exactamente la condición del embrión entero. Además, la extracción de esta scñelulas pude provocar la muerte de los embriones, fallos en la implantación y efectos tardíos en los futuros hijos”.