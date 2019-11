Aumentan las oportunidades laborales y empleo en el sector de la informática en Barcelona, según InnoIt

En Barcelona hay profesiones para las que las coyunturas económicas adversas no parecen reducir su constante demanda. InnoIt, empresa líder en la captación de los mejores profesionales del sector informático, desvela las claves de este fenómeno En los últimos años han tenido lugar importantes avances y cambios que afectan a todos los aspectos de la sociedad. En este nuevo contexto la Informática ha experimentado un extraordinario desarrollo que pone de manifiesto que los profesionales que han hecho de ella su campo de acción, no son solo unos maniáticos obsesionados por las máquinas y sus programas, como se tiende a pensar, sino que, ante todo y sobre todo, son personas con una visión transversal del mundo, capaces de integrar aspectos culturales y tecnológicos para desarrollar y llevar a la práctica nuevas ideas que facilitan enormemente el trabajo de las empresas de todo tipo. Ya no se entienden las funciones empresariales, las operaciones comerciales, la gestión de clientes o los distintos procesos de comunicación sin hacer referencia a la tecnología digital. La informática lo abarca todo, desde la administración pública hasta la forma en que se concibe el ocio, pasando por la enseñanza, la salud, la agricultura, la industria, etc.



No cabe duda de que es en las grandes ciudades donde se pueden encontrar las mejores y más interesantes ofertas de trabajo dentro del mundo de la tecnología digital. Cada vez son más los 'IT jobs' que se instalan en Cataluña, más en concreto en Barcelona, como una de las opciones más útiles a la hora de facilitar la búsqueda de empleo y de profesionales dentro del campo de la informática. Entre estas consultoras destaca Innoit, que lleva más de diez años al servicio de las empresas para ayudarles a encontrar los mejores profesionales del sector, aquellos que son capaces de aportar una visión amplia y creativa para desarrollar los proyectos en los que se está trabajando.



A pesar de las reticencias y la incertidumbre a raíz de la situación política en la comunidad catalana en estos últimos meses, lo cierto es que el mercado de trabajo para los profesionales de la informática en la Ciudad Condal no deja de crecer. Diversas multinacionales, como la firma de videojuegos china IGG, ha elegido a Barcelona como su sede en Europa. En Cataluña hay ahora mismo más de 120 empresas del sector que proporcionan trabajo a más de 1700 profesionales. Firmas como Novarama, Digital Legends, Social Point, Ubisoft, King, todas ellas de reconocido prestigio mundial, se encuentran en Barcelona. Sin ir más lejos, King.com, el desarrollador del famoso Candy Crush, tiene más de 700 empleados en la Ciudad Condal.



Sin embargo, este no es el único sector de la informática que destaca en Barcelona. También se buscan profesionales en el área de las ‘startups’ o empresas emergentes, en empresas de servicios (como hoteles, supermercados, aseguradoras...) y en grandes multinacionales, como Zurich o Roche por citar algunas de las más conocidas, que están en continua búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas. Barcelona es hoy, pues, una de las ciudades donde más crece la demanda de informáticos, tanto para la industria de internet como en servicios asociados y de programadores (Java, Oracle, .Net). Existe hoy más ofertas de trabajo que perfiles, lo que representa toda una oportunidad que conviene aprovechar.