Un bus a Sanghé: un proyecto solidario encabezado por la actriz Nadia de Santiago

Estamos acostumbrados a verla ataviada con uniforme azul, cascos y clavija en mano. Sin embargo, hoy Nadia de Santiago, la actriz que da vida a Marga en la famosa serie Las Chicas del Cable deja de lado el mundo de la interpretación para encabezar su proyecto más solidario: una iniciativa para comprar un autobús destinado a un poblado de Senegal.



En Sanghé, una pequeña comunidad rural, no existen los medios de transporte. Esto supone un grande impedimento para conectar a su población, de unos 5 mil habitantes, con las instalaciones más cercanas de la zona: farmacia, colegio y guardería básicamente… Y precisamente esto es lo que la actriz madrileña, junto a la guionista y realizadora de documentales Andrea Gómez, quiere subsanar. ¿Cómo? A través del crowdfunding en Gofundme, titulado: Un bus a Sanghé (https://www.gofundme.com/f/unbusasanghe)



Se han propuesto recaudar 55 mil euros con los que comprar un autocar de segunda mano en Madrid y bajarlo hasta Senegal. Una odisea solidaria de casi 5 mil kilómetros, que grabarán a modo de documental, y que les hará recorrer Marruecos, el Sahara Occidental y Mauritania, hasta finalmente llegar al destino.



Saben que no es una tarea sencilla. Detrás del autobús hay infinidad de gestiones: “visitas a embajadas, trámites de legalización del vehículo para su uso en Senegal, impuestos de exportación y gastos de transporte entre otros”. Pero no están dispuestas a tirar la toalla porque saben lo importante que es para esta comunidad rural contar con un medio de transporte que hará las funciones de “vehículo escolar y sanitario”. Y que supondrá, por supuesto, una enorme mejoría en la calidad de vida de la población.



Hortensia Perosanz será el ángel custodio del bus al llegar a Sanghé. Es misionera española, lleva casi toda su vida en Senegal y gracias a su compromiso con esta población ha conseguido una escuela, el dispensario, un comedor y pozos de aguas. Ahora toca el autobús, y para conseguirlo cuenta con uno de los rostros más conocidos y queridos del panorama cinematográfico español, pero ella sola no puede. Necesita la ayuda de todos para conseguir llevar ese preciado autobús a Sanghé.