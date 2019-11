Tratamientos de belleza para estas navidades Hoy os voy a contar los tratamientos novedosos, efectos flash, que nos recomiendan algunos de los centros más prestigiosos de la capital Ana Ruiz de Infante

lunes, 18 de noviembre de 2019, 08:48 h (CET)

Las navidades están a la vuelta de la esquina, dentro de nada estaremos inmersos en un sinfín de preparativos, compromisos, comidas, cenas de amigos o familiares donde nos apetece estar guapas, perfectas y lucir nuestra mejor cara para la agenda que se avecina. Hoy os voy a contar los tratamientos novedosos, efectos flash, que nos recomiendan algunos de los centros más prestigiosos de la capital:



The Beauty Concept Paz Torralba es el alma máter de este centro, ejecutiva que un día decidió dejar su traje de chaqueta para dedicarse a lo que más le gustaba, la belleza. Hace unos días nos presentaba a su nuevo equipo en medicina estética, junto a Carmen Lorente, directora médica de TBC, se incorporan las doctoras Laura López y Ana Carolina Fdez-Tresquerres, expertas en Medicina Estética y Dermatología, respectivamente.



Para estas navidades nos presentaron la última y revolucionaria aparotología Reshape y Spadeep, ambas desarrolladas por la prestigiosa empresa Alma Beauty. Reshape está enfocada a combatir la grasa localizada resistente a dieta y deporte en cuerpo y rostro y SpaDeep, es un equipo de Radiofrecuencia Unipolar que nos ayuda a la remodelación corporal y facial y conseguir así combatir la celulitis y la flacidez.



Cristina Galmiche Cuando se trata de limpiar el cutis, Cristina Galmiche puede presumir de ser una de las reinas de la capital, lo borda. Pero también es reconocida por sus tratamientos en pieles con acné, algo que sufrió esta profesional en primera persona y que le llevó a investigar de manera exhaustiva para dar con una solución para este tipo de pieles, una pesadilla para aquéllos que lo padecen.



Consultamos con ellos y desde aquí nos proponen para estas Navidades dos tratamientos: Oxigenación Balance +: tratamiento totalmente manual, dirigido a pieles con acné, sensibles, o todas aquéllas que tienen otros problemas como rojeces, desequilibrios en el pH cutáneo, excesiva exposición a factores como la polución….El Ritual cosmético de Cristina Galmiche cuenta con un baño de vapor, extracción, peeling enzimático B, mascarilla Balance + con más de 20 activos, y tras esto se aplica un cóctel de suero a medida.



Láser Genesis: se trata de un dispositivo de la plataforma Cutera Xeo que utiliza tecnología láser no invasiva para tratar las arrugas finas, la irritación (rojeces) y las cicatrices.



Tambiéne es efectivo para el tratamiento de varices sin agujas, gracias a su cabezal de precisión este láser elimina las varices sin necesidad de tratamientos con agujas.

Conviene combinar ambos tratamientos y se recomienda realizarlos unos dos /tres días antes de las navidades.



Carmen Navarro Otro referente en el mundo de la belleza que lleva más de 45 años dedicada a esta profesión. Desde aquí nos proponen su Christmas Carol Massage, a elegir entre sus dos protocolos, el corporal y el facial.



En el corporal se trabaja la espalda, brazos y escote para conseguir un aspecto rejuvenecido, luminoso e hidratado. Se mejora la estructura celular gracias a sus principios activos como el mangostino, con una gran concentración de antioxidantes y cydonia, rica en vitaminas y minerales.



En el protocolo facial se consigue un efecto lifting inmediato que recoloca, rejuvenece e hidrata. Se alternan velocidades y destrezas de las profesionales para conseguir relajar, estimular, atenuando así las arrugas, oxigenando la piel y aportando luminosidad a esta. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tratamientos de belleza para estas navidades ¡Date un capricho! Claves para ahorrar en perfumes Olor afrutado, fresco, floral… en el mercado existen tantos tipos de perfumes como gustos Teruel irrumpe en el sector de la moda en la New York Fashion Week La primera colección, “Líneas en el cielo”, ha sido creada por el artista turolense Gene Martín y la diseñadora dominicana de origen español Angie Polanco Más de un millón de mujeres deciden realizarse un aumento de pecho Antes de someterse a una reconstrucción o incremento del tamaño de las mamas, la paciente debe estar en buenas condiciones tanto físicas como psicológicas Novedades Beauty Asistimos a los lanzamientos de lo último en belleza