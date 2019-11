Tsitsipas y Thiem se citan por el título de 'maestro' Tanto Tsitsipas como Thiem jugarán por primera vez la final de la cita que cierra la temporada ATP Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 17 de noviembre de 2019, 09:59 h (CET)

El tenista griego Stefanos Tsitsipas y el austriaco Dominic Thiem se medirán este domingo por el título de Maestro de 2019 en el último partido de las Finales ATP de Londres, después de que ambos superaran las semifinales el sábado ante el suizo Roger Federer (6-3, 6-4) y el alemán Alexander Zverev (7-5, 6-3).

Tanto Tsitsipas como Thiem jugarán por primera vez la final de la cita que cierra la temporada ATP con los ocho mejores tenistas del año. El estilo resolutivo del griego echó a Federer del camino hacia lo que podría haber sido su séptimo título de Maestro.

Pese a la mayor experiencia del suizo en estas lides, siendo 17 años mayor que su rival, el partido tuvo a Tsitsipas como evidente dominador desde el comienzo. No en vano, Federer malgastó su primer opción de 'break' en el juego inaugural y además cedió su servicio de inmediato.

Viéndose espoleado por dicha situación (2-0), el de Atenas consolidó su ventaja justo a continuación y aceleró hacia el triunfo del primer set. Tuvo un momento de dudas en el sexto juego, con 4-2 y 0-40 en contra, pero salvó esas tres pelotas de rotura y acabó sentenciando la manga inicial en 47 minutos.

Gran parte de ese tiempo se había invertido en el noveno juego, repleto de aplausos, raquetazos rápidos y donde el griego necesitó hasta siete bolas de set. Su adversario apenas acusó ese tropiezo moral, ya que empezó la siguiente manga ganando en blanco su turno de servicio.

Pero fue un espejismo y Tsitsipas rompió de nuevo en el tercer juego (2-1). Al jugador helvético le tocaba entonces agarrarse a un clavo ardiendo, y así lo hizo poniéndose 'ipso facto' con 0-40; pese a la réplica del ateniense, Federer consumó tal rotura y dispuso de un efímero halo de esperanza.

Fue tan efímero que volvió a ceder su saque a renglón seguido (3-2), tras otro juego de enorme calidad en los intercambios de pelota y del que Tsitsipas salió fortalecido. Sin aflojar más el ritmo, el de Atenas encauzó su victoria hasta dejarla sellada por 6-4 tras una hora y media.

En la sesión nocturna, en otra hora y media, Thiem se llevó su billete a la final, salvando las cuatro bolas de 'break' a las que tuvo que hacer frente. El austriaco, que ascenderá al número cuatro del mundo, salvó las primeras temprano, pero tampoco Zverev fue todo seguridad. Ambos apretaron por el 'break' y, al resto, Thiem se puso por delante. El alemán se fue a su silla lanzando la raqueta frustrado, ya que entregó el parcial con una doble falta.

Thiem rompió en el sexto juego del segundo set y salvó otras dos bolas de rotura, para cerrar con autoridad la victoria sobre el defensor del título en el O2. En el duelo particular con Tsitsipas, el austriaco domina 4-2, aunque las últimas victorias fueron repartidos. La última cayó del lado de Thiem, en la final de Pekín hace poco más de un mes.

