Messi regresa con Argentina para someter a Brasil El debut del madridista Rodrygo no evitó la mala imagen de la 'canarinha' Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 16 de noviembre de 2019, 12:26 h (CET)

La selección de Argentina se impuso (0-1) a Brasil en un clásico del fútbol mundial llevado este viernes al Estadio de la Universidad Rey Saúd de Riad (Arabia Saudí), el cual supuso el regreso internacional de Leo Messi, quien marcó y lideró a la albiceleste a una clara victoria sobre la 'canarinha'.



El '10' volvió a vestir la camiseta de su país después de cumplir la sanción de tres meses por sus críticas a la Conmebol en la última Copa América. El regreso de Messi dio un gran extra a los de Lionel Scaloni, que siguieron con su buen acopio de sensaciones y juego pensando en el inicio en marzo de la fase de clasificación para el Mundial 2022, con un triunfo de prestigio y cierta revancha por esa Copa América de Brasil el pasado verano.



Los dos gigantes del fútbol sudamericano se veían, como el año pasado, en tierra saudí después de la victoria brasileña en semifinales del torneo americano. Desde ese primer título de Tite, Brasil ha bajado enteros y este viernes sumó su quinto amistoso sin ganar. Sin Neymar y con el meritorio debut aunque sin repercusión del joven del Real Madrid Rodrygo, Brasil estuvo floja en las dos áreas.



El inicio pudo cambiar el panorama, ya que Gabriel Jesus falló su segundo penalti en una semana, tras otro contra el Atalanta con el City. Después, uno de Alex Sandro sobre Messi no lo desaprovechó el jugador del Barça para el 0-1. Brasil tuvo más balón, pero las llegadas fueron argentinas, con Ocampos, Lautaro y un Messi que tuvo el 2-0 antes del descanso por un error de Arthur.



Tras el descanso, los de Scaloni comenzaron con algo más de balón y Brasil buscando la contra, pero pronto el guion fue el de las carreras de Messi. El capitán de Argentina solo fue parado con las faltas de Militao o Thiago Silva, donde hizo trabajar a Alisson. Los de Tite sufrieron muchas llegadas al final, añadiendo a la falta de producción ofensiva la mala imagen en defensa.



Los últimos 20 minutos sirvieron el debut de Rodrygo, sin evitar la derrota brasileña. Fue Wesley quien tuvo la opción de salvar el resultado en la última jugada, tras un centro del jugador del Atlético Lodi, quien mejoró su banda desde el banquillo. Nico González, Paredes, Lautaro y Guido Rodríguez tuvieron buenas ocasiones para aumentar el golpe a la verdeamarela. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.