El juez rechaza la cautelar de LaLiga y el Villarreal-Atlético no se jugará en Miami

El Juzgado de lo Mercantil nº12 de Madrid ha desestimado este viernes las medidas cautelares solicitadas por LaLiga tras la negativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a jugar en Miami el Villarreal-Atlético de Madrid de la decimosexta jornada de LaLiga Santander.



El juez estima que, ante una solicitud de celebración de un partido de liga en el extranjero y ante ausencia de regulación al respecto en España, debe acudirse «al reglamento de FIFA«, pero siempre «en coordinación con la RFEF y de acuerdo con los criterios del CSD.



La RFEF ya se había mostrado frontalmente en contra de la celebración fuera de España.

En este sentido, cuestiona que la decisión se haya tomado «unilateralmente«, manteniendo el «empeño anticipatorio del partido en el extranjero a sabiendas de que está pendiente de resolución» en una vista oral prevista para febrero de 2020 sobre la demanda principal, el Girona-Barcelona que tampoco se llegó a disputar en Miami.



Tras conocer la decisión, LaLiga mostró su «máximo respeto» a una decisión «que no prejuzga el fondo del asunto», que será resuelta en la vista de febrero, e incidió en la importancia de jugar fuera de las fronteras españolas.



«Se trata de una estrategia a largo plazo para el crecimiento internacional»



«Se trata de una estrategia a largo plazo para el crecimiento internacional, por lo que esperamos que a partir de esa fecha LaLiga pueda llevar a cabo la organización de un partido oficial fuera de nuestras fronteras«, indicó.



«Acercar los clubes a sus aficionados globales representa una importante oportunidad para conectar con ellos y continuar trabajando por el seguimiento de LaLiga a nivel mundial».



«Este crecimiento internacional deriva en un beneficio para los propios clubes, sus jugadores, sus aficionados, el conjunto de LaLiga, el fútbol español y la marca España», añadió.



De esta manera, el partido previsto para el viernes 6 de diciembre a las 22.00 hora peninsular española en la ciudad estadounidense, y que contaba con el visto bueno tanto del Villarreal como del Atlético, deberá disputarse en el Estadio de la Cerámica.



Se trata de la segunda negativa a la celebración de un partido de LaLiga Santander fuera de España, después de que la RFEF y la FIFA se mostrasen en contra el pasado año a la disputa del Girona-Barcelona también en Miami, un duelo que finalmente se celebró en Montilivi.

