'El maestro es el niño', el documental que está dando la vuelta al mundo

Estrenado en septiembre 2017 en Francia, ha conquistado a más de 70.000 espectadores en este país, Bélgica, Suiza y Québec, ha sido presentado ya en Alemania, Japón, Tailandia, Taiwan, Italia, Gambia, Polonia, Chile y México; y este mes de noviembre vuelve a España para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia.

El evento tendrá lugar el próximo domingo 24 en el auditorio de una fundación en Mirasierra, (Avenida ventisquero de la condesa 46, Edificio Ecoplar), y está organizado por Betzabé Lillo Orellana, de Organización Montessori Internacional -OMI-Montessori Canela, Mayte González Fernández, de Montessori en tu Escuela, y Miriam Escacena García, de Tu Guía Montessori.

Este largometraje ha sido financiado con el apoyo de 2255 contribuidores franceses y españoles, que han aportado 150.000 euros para su realización, y ha sido seleccionado en diferentes festivales internacionales como Doc Against Gravity, Guro International Kids Festival (Corea del Sur), ENFOQUE, Anchorage, etc. , y ha ganado prestigiosos premios como el "Audience Premium Award" en el Guro International Kids Festival (Corea del Sur), "Best educational movie" en Alive Doc.

El objetivo de este film es aportar una reflexión sobre la educación en el ciclo infantil y más concretamente sobre la relación entre el adulto y el niño menor de 6 años, periodo crucial para su construcción psíquica y para el desarrollo de su sociabilidad, (en este enlace se puede ver el trailer). También quiere ser un homenaje a Maria Montessori (1870-1952), tres veces nominada al premio Nobel de la Paz.

Este es el primer documental realizado sobre Montessori, y responde al deseo de padres y de educadores de conocer más esta pedagogía que suscita actualmente en el mundo entero tanto interés.

En la voz de Betzabé Lillo Orellana, "Es una alegría poder compartir una película tan importante como ésta con vosotros. Es un film lleno de detalles, detalles sutiles que nos llevan a un mundo desconocido: el día a día del niño en un Ambiente Preparado. Vivencias, historias, emociones...tuvimos el placer de participar en el estreno junto a su director, y creemos que es un documental fantástico tanto para quienes se inician en Montessori como para quienes necesitan seguir profundizando, puesto que Alexandre Mourot generosamente nos regala, a través de su lente, la posibilidad de OBSERVAR".

"Un excepcional documental que ofrece una visión imprescindible sobre el niño y su infancia. Una inspiración para familias y profesionales de la educación que creemos que otra educación es posible, donde el niño debe ser el principal partícipe de su aprendizaje y desarrollo como ser humano único", comenta Mayte González Fernández.

"Este evento es un sueño para nosotras, llevamos un tiempo tratando de organizado en Madrid, y finalmente vamos a hacerlo realidad en un par de semanas. Hemos elegido esta fecha en conmemoración de los Derechos de la Infancia, el 20 de noviembre, y ese mismo día también será proyectado en una escuela pública de Madrid en la que estamos realizando una formación para maestros de la etapa de educación infantil", cuenta Miriam Escacena, que apuesta firmemente por las alianzas y por hacer llegar esta pedagogía al mayor número de niños posible, independientemente de los recursos económicos de las familias.

Para poder reservar plaza se puede escribir a spainmontessori@gmail.com o rellenar este formulario, la información sobre la jornada se irá actualizando aquí.