El Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa recuerda la importancia del uso correcto de los antibióticos

Para que sigan siendo efectivos, del 18 al 24 de noviembre se conmemora la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos con el objetivo aumentar la concienciación sobre la resistencia a los antibióticos y fomentar las mejores prácticas. El COFG se suma a esta Semana con sus consejos a la ciudadanía para un uso correcto de los antibióticos que se pueden visualizar en el siguiente vídeo: https://bit.ly/37aBZOo El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) se suma a la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos que, promovida por la OMS, se conmemora de 18 al 24 de noviembre. Por este motivo, ha editado un videoconsejo con pautas y consejos farmacéuticos sobre un correcto uso de los antibióticos y recuerda que, si bien usados adecuadamente salvan vidas, “pueden convertirse en resistentes cuando mutan o se transforman”.

De hecho, se calcula que las bacterias multirresistentes originan 33.000 muertes al año en Europa y generan un gasto sanitario de mas de 1.500 millones de € anuales. En España cada año mueren 7.000 personas a consecuencia de infecciones hospitalarias originadas por bacterias resistentes, según datos del Ministerio de Sanidad.

En este sentido, la farmacéutica Izaro Oyarbide, vocal del COFG, subraya que “un antibiótico es un medicamento muy eficaz que puede salvar muchas vidas, pero su mal uso puede hacer que pierdan efectividad y nos quedemos sin tratamiento para enfermedades que ahora son curables”.

Por este motivo, desde el COFG aportan los siguientes CONSEJOS para un uso correcto de antibióticos:

· Lavarse las manos. Esta sencilla operación previene muchas infecciones y puede evitar tener que tomar antibióticos.

· No usar antibióticos para tratar infecciones víricas. Los resfriados o la gripe son infecciones muy frecuentes, pero son causadas por virus y el antibiótico no funciona. Los antibióticos no son analgésicos y no alivian la fiebre ni el dolor.

· Tomar el antibiótico de manera adecuada. Solo cuando lo prescriba el médico. Cuando acabe el tratamiento desechar las dosis sobrantes depositándolos en el punto SIGRE de la farmacia y no guardar “por si vuelve a repetirse el proceso”.

· Tomar el antibiótico durante el tiempo prescrito. No abandonar el tratamiento al encontrarse mejor. Si se hiciera así, parte de las bacterias no morirían y podrían desarrollar defensas y resistencias a ese antibiótico. La siguiente vez que se necesitara tomar podría no ser eficaz

· El veterinario de la mascota es quien decide su tratamiento. Seguir siempre sus consejos y no medicar a la mascota con los medicamentos que se tienen en casa.

Desde el COFG, concluyen recordando que “está en nuestras manos que los antibióticos sigan siendo efectivos”.

Semana Mundial

La Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos que se celebra cada mes de noviembre, tiene como objetivo aumentar la concienciación mundial sobre la resistencia a los antibióticos y fomentar las mejores prácticas entre el público en general, los trabajadores de la salud y los responsables de la formulación de políticas para evitar que la resistencia a los antibióticos, siga apareciendo y propagándose.

En Gipuzkoa, el Colegio Oficial de Farmacéuticos fue pionero en 1999 con la puesta en marcha de un programa institucional que se prolongó durante 10 años, con el objetivo de promover el uso racional de antibióticos, conocer la situación de la demanda y dispensación de antibióticos con y sin receta en las farmacias de Gipuzkoa, y reforzar la actuación profesional del farmacéutico. Durante la década de duración del programa, se disminuyó tanto la solicitud de antibióticos sin receta, como la dispensación de los mismos sin receta.

