Las estrellas de la Turkish Airlines EuroLeague, convertidas en superhéroes en HeroLeague

viernes, 15 de noviembre de 2019, 11:50 h (CET) La nueva campaña de la mayor competición europea de baloncesto convierte a 18 jugadores en héroes de animación creados por el dibujante español Fernando Blanco EuroLeague arranca su vigésima temporada con HeroLeague, una nueva serie de animación en la que las grandes estrellas de la competición se transforman en superhéroes y unen sus fuerzas para enfrentarse a unas misteriosas fuerzas que ponen en peligro la estabilidad de la Tierra.

Con esta campaña, EuroLeague apuesta por combinar el baloncesto con los nuevos formatos de entretenimiento y animación para crear un contenido diferente y fresco que hace un guiño a los millones de seguidores del mundo del cómic y la animación, una pasión compartido por un gran número de los fans del baloncesto. La serie contará con 2 capítulos, además de cápsulas específicamente dirigidas a las redes sociales, creando una historia que conecta con los valores inherentes a la competición, respeto, trabajo en equipo, valentía y, sobre todo, la pasión.

Nikola Mirotić (F.C. Barcelona) es Mutante, Walter Tavares (Real Madrid) es El Muro, Tornike Shengelia (Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz) es Múltiple, Bojan Dubljevic (Valencia Basket) es Híbrido y así hasta completar los 18 equipos que forman parte de la competición esta temporada. Este nuevo equipo de superhombres cuenta, además, con un líder de lujo: el exjugador francés Tony Parker, campeón de la NBA en cuatro ocasiones con los San Antonio Spurs y que en HeroLeague llevará por nombre El Maestro.

El dibujante español Fernando Blanco, conocido por sus diseños en algunos de los mayores títulos del mundo de los superhéroes, como Batman, los Vengadores o X-Men, y con más de dos décadas de experiencia en el mundo del cómic, es el encargado de crear y dar superpoderes a las versiones animadas de los mejores jugadores de la EuroLeague.

Blanco ha ideado cada superhéroe dándoles habilidades únicas basadas en el estilo de juego que muestran cada jornada en las pistas de baloncesto de todo el continente y combinando el estilo clásico con toques de modernidad y un trazo sencillo. Asimismo, el dibujante español ha colocado el escudo de la EuroLeague en el pecho de los trajes de cada jugador para reforzar la idea del equipo HeroLeague más allá de los colores de cada club.

EuroLeague, veinte años como referencia del baloncesto europeo

La Turkish Airlines EuroLeague celebra esta temporada su vigésimo año de historia convertida en la competición de referencia en el baloncesto europeo. La campaña 2019/2020 arrancó el pasado 3 de octubre y finalizará el fin de semana del 22 al 24 de mayo de 2020 con la Final Four, que se disputará en Colonia (Alemania).

Como gran novedad, el formato de este año ha ampliado el número de equipos de los 16 a 18 mediante el otorgamiento de licencias wild card. Los clubes que la han recibido esta temporada son el F.C. Bayern Múnich (Alemania) y el LDLC Asvel Villeurbanne (Francia).

Sobre Euroleague Basketball

Euroleague Basketball (EB) es líder mundial en el negocio de deportes y entretenimiento, dedicado a dirigir las principales competiciones europeas de clubes profesionales de baloncesto bajo un modelo organizacional único e innovador. Siendo propiedad y estando administrada por algunos de los clubes más exitosos e históricos del mundo, EB gestiona y organiza las dos principales competiciones de baloncesto masculino del continente: la Turkish Airlines EuroLeague y la 7DAYS EuroCup, así como el principal escaparate del deporte sub-18, el Torneo EB Adidas Next Generation.

Las competiciones de EB llevan la élite del baloncesto europeo a los cinco continentes y a toda la comunidad deportiva a través de la plataforma OTT EuroLeague TV. EB también organiza una serie de programas comunitarios y educativos. Su innovador programa de responsabilidad social corporativa, One Team, cuenta con la participación de 40 clubes y han marcado las vidas de más de 16.000 personas. Asimismo, su MBA en Sports Business prepara a futuros profesionales en gestión deportiva.

