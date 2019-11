‘Todo a Coste’, la nueva tienda online que ofrece electrodomésticos y teléfonos a precio de coste Comunicae

viernes, 15 de noviembre de 2019, 11:30 h (CET) La nueva tienda online, que se lanzó el 12 de noviembre, ofrece productos tipo electrodomésticos o del sector de la telefonía a precio de coste, siendo éstos de los más baratos en el mercado Todo a Coste, la nueva tienda online de electrodomésticos, teléfonos y mucho más es una plataforma en Internet que ofrece productos a precio de coste, con envíos a toda la península española y a las Islas Baleares. En esta tienda, el cliente es el protagonista, donde se puede beneficiar de productos de máxima calidad a un precio más económico.

Aunque hayan llegado ahora al mercado digital, Todo a Coste pertenece a una empresa con más de 35 años en el sector de los electrodomésticos. Cuenta con dos almacenes centrales de más de 4.000m2 desde donde distribuyen los productos a nivel peninsular y balear, para garantizar al cliente la llegada de estos en el mayor tiempo posible. Todos los productos de Todo a Coste se envían entre 2 y 7 días laborables en toda España (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla).

Todo a Coste apuesta para que el cliente adquiera dichos productos a precio de fábrica sin necesidad de pagar gastos extras por intermediarios: “Con Todo A Coste, ganamos todos. ¿Por qué? Porque compramos en gran cantidad, directamente a los fabricantes, y vendemos sin obtener beneficio directo de las compras. Nosotros ganamos porque vendemos más y los fabricantes nos premian; y nuestros clientes ganan, porque se quedan con el precio más barato del mercado. Una nueva forma de vender donde priorizamos la satisfacción de nuestros clientes y no nuestro beneficio directo”, explica Pau Gallego, responsable de comunicación de Todo a Coste.

En su tienda online se pueden encontrar electrodomésticos, teléfonos móviles y otros productos electrónicos que se ofrecen hasta un 60% más económicos que en el resto del mercado, como por ejemplo el Aspirador sin bolsa Solac Apollo Compact II AS3242, vendido por 49€, o el Frigorífico Combi LG GBB60MCYXS, por 739€. Además, también cuentan con un espacio Outlet con descuentos de hasta el 70%.

Los productos de Todo a Coste cuentan con la posibilidad de añadir una garantía extra de 3 años ofrecida por el servicio técnico oficial del fabricante. Con esta garantía, el electrodoméstico tendrá los dos años de garantía del fabricante y una extensión de 3 años más de la garantía oficial. Un total de 5 años sin preocupaciones por la reparación que pueda necesitar el producto. En muchas ocasiones puede suceder que el cliente que haya adquirido un nuevo electrodoméstico en Todo a Coste tenga uno antiguo en su casa. El servicio de entrega e instalación de la nueva tienda web se encarga de la retirada del antiguo y la instalación del nuevo producto además de proporcionar una explicación detallada al cliente de las funciones básicas de este.

La nueva tienda online, Todo a Coste, es una nueva concepción empresarial en el que la empresa no obtiene beneficios por el producto individualizado sino por el volumen de ventas. Para cualquier consulta, ofrecen un servicio de atención al cliente a través de Facebook, Instagram, Telegram y su propia página web, además de su canal de YouTube donde dan a conocer algunas de las ofertas más destacadas.

Vídeos

Unboxing y Review ASPIRADOR SOLAC APOLLO COMPACT II - www.todoacoste.com



