Cione, el 'Orgullo' de pertenecer a una cooperativa de ópticos que hablan con ópticos

viernes, 15 de noviembre de 2019, 08:42 h (CET) Con casi cincuenta años de historia, la cooperativa, en la que cada logro individual repercuta en el resto de integrantes, lanza una campaña de captación basada en la mejor cartera de servicios del sector para el óptico independiente Cione Grupo de Ópticas lanza 'Orgullo', su nueva campaña de identidad y captación, mediante la que reivindica su condición de cooperativa de ópticos en la que los beneficios operativos de la gestión redundan en sus propietarios, los ópticos que forman parte de ella.

Con casi medio siglo de historia a sus espaldas, Cione permanece fiel a la idea que está detrás de su fundación: hacer que los ópticos juntos, sean más fuertes, ante riesgos latentes, como el de la verticalización del mercado, y buscando siempre acuerdos win to win con proveedores del sector. “Nuestro objetivo, por idiosincrasia, es trasladar los beneficios de la gestión operativa a la masa social a la que servimos, y no engrosar las cuentas de propietarios privados”, valora Miguel Angel García, director general de Cione.

El medio siglo de experiencia y de esfuerzo común de ópticos que hablan con ópticos han dado como fruto el mayor catálogo de producto propio del sector, unas condiciones comerciales excepcionales con proveedores, fiel reflejo de la suma de las capacidades individuales a la conjunta de negociación, un Servicio de Atención al Socio (SAS) que proporciona al óptico apoyo técnico especializado; un taller propio, con entrega en 48 horas, que es la extensión técnica de las ópticas de manera puntual o permanente; servicios tecnológicos avanzados, como el de Biselado Remoto con cualquier fabricante; transporte gratuito, un servicio de Audiología especializada llave en mano para los ópticos que quieran desarrollar esta línea de negocio gracias a acuerdos de partenariado con los proveedores más avanzados del sector; formación especializada, a través de la plataforma Cione University, ayudas especiales a emprendedores y la plataforma de comercio electrónico Looktic, con la que son los ópticos quienes abren la puerta a la realidad digital del sector.

Los profesionales que quieran formar parte de Cione, de este gran proyecto nacido de ópticos, para ópticos, en el que cada logro individual repercute en el resto de los integrantes de la cooperativa, pueden enviar un mail a info@cione.es o contactar con el 91 640 29 80. “Juntos, somos más fuertes”, termina García.

