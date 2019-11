El fracaso del independentismo Antonio Sanz, Lleida Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

La foto que nos ha dejado este 10 de noviembre en Cataluña muestra un dato: el independentismo es minoría y en estas últimas elecciones no ha llegado al 43% de la sociedad catalana. Muchas veces da la impresión oyendo cómo hablan en nombre del pueblo de Cataluña que los separatistas tuviesen el 90% de los votos de los catalanes pero en realidad son eso: una minoría. Eso sí, muy ruidosa, con asociaciones hipersubvencionadas, con un absoluto dominio ideológico de las escuelas, con el control total de los medios de comunicación públicos catalanes y con sus símbolos impuestos en los espacios públicos, pero a pesar de tener todos los elementos a favor, la mayoría de catalanes no están por la labor de levantar una frontera para separarse del resto de españoles. Es el fracaso en las urnas de quienes tantas lecciones dan de democracia.

