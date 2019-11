Fue, primero, de naturaleza moral José Morales Martín, Madrid Lectores

viernes, 15 de noviembre de 2019, 11:16 h (CET) No hay duda de que el mundo es un lugar mejor tras la caída del Muro de Berlín aquel 9 de noviembre de 1989, ¿recuerdan? pero también es cierto que las expectativas de entonces se han visto defraudadas. Las últimas elecciones regionales en Alemania, en el Land oriental de Turingia, ejemplifican esta decepción, con la victoria de Die Linke, heredera del partido único de la antigua RDA, seguida de la ultraderechista Alternativa por Alemania, en su versión más extrema. Según la interpretación dominante, los factores que decidieron la Guerra Fría fueron las contradicciones internas del socialismo y la superioridad de la economía de mercado. La afirmación no es falsa. El problema es que olvida que la lucha contra el totalitarismo fue, primero, de naturaleza moral. Esa es la brújula ética que se ha echado en falta en los últimos años en el mundo.

