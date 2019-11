Podría volverse en su contra Suso do Madrid, A Coruña Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de noviembre de 2019, 11:14 h (CET) Parecía que el PSOE había hecho hibernar su proyecto de reforma constitucional, “Declaración de Barcelona”, aunque en realidad ha mantenido una estudiada ambigüedad al respecto. No en vano los independentistas catalanes le permitieron ganar la moción de censura contra Rajoy. Si ahora recupera aquella Declaración, a petición expresa de Miquel Iceta, es evidente que el futuro gobierno va a estar mucho más centrado en el enfoque socialista del problema catalán que en los problemas sociales y económicos de todo el país.



Conviene recordar que la Declaración de Barcelona propone la creación de un Consejo de Justicia propio para Cataluña, separado del Consejo General del Poder Judicial, así como nuevos traspasos de competencias. El PSOE necesita esta recuperada declaración como baza para conseguir apoyos parlamentarios en y de Cataluña, pero podría volverse en su contra en el resto de España.

