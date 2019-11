Comienza el rodaje de Sky Rojo, la nueva serie de Álex Pina Un thriller de acción protagonizado por Verónica Sánchez, Yany Prado y Lali Espósito, con Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de noviembre de 2019, 09:18 h (CET)

Netflix ha anunciado hoy el comienzo de producción de su nueva serie original, Sky Rojo, creada por Álex Pina (La casa de papel, White lines, Vis a vis) y Esther Martínez Lobato (El Embarcadero, Vis a Vis). El rodaje de este drama de acción comenzará el 18 de noviembre en Madrid y se llevará a cabo en diferentes localizaciones entre Madrid y Tenerife. La serie contará con dos temporadas de 8 episodios de 25 minutos de duración, una apuesta de metraje diferenciadora en drama.



El nuevo proyecto de Pina cuenta la historia de tres prostitutas que huyen del club de alterne en el que vivían tras dejar a su proxeneta gravemente herido y con medio cuerpo paralizado. Una cubana, una argentina y una española emprenden un viaje por carretera sabiendo que, después de lo que han hecho, están muertas. Con varios delitos graves a sus espaldas por los que no pueden acudir a la policía, y con los sicarios del proxeneta pisándoles los talones, sólo les quedan dos opciones: huir o plantar cara a sus perseguidores y contraatacar.



Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, dirigida por Eduardo Chapero-Jackson y Javier Quintas, Sky Rojo cuenta con un reparto internacional encabezado por Verónica Sánchez (El embarcadero, Gordos, Al sur de Granada, Las trece rosas), la actriz cubana Yany Prado (La doble vida de Estela Carrillo, La reina soy yo, Ringo, la pelea de su vida) y la actriz y cantante argentina Lali Espósito (Floricienta, Dulce amor, Casi ángeles, Esperanza mía). El cast lo completan Asier Etxeandia (Dolor y gloria, Velvet, MA MA, La novia), Miguel Ángel Silvestre (El corredor de la muerte, Velvet, Sense8, Sin tetas no hay paraíso) y Enric Auquer (Quien a hierro mata, La línea invisible, Vida perfecta).



Los creadores de la serie, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, aseguran que “Sky Rojo es la historia de una cacería, la de tres mujeres que huyen del proxeneta que las extorsionaba. Adrenalina en un género de persecución constante, donde seis personajes carismáticos actúan de manera inclemente. Y por debajo de ellos, retratamos la impunidad, la ambigüedad y la realidad brutal de la prostitución, y los retratos psicológicos de los que se sitúan a ambos lados de la balanza. Es un caballo de Troya que irrumpe en la pantalla con la carcasa del hedonismo, la estética, y la acción, pero donde subyace el calado turbio y los dilemas que harán oscilar al espectador en esa misma ambigüedad moral”.



Álex Pina y Esther Martínez Lobato, además de creadores, son los productores ejecutivos junto a Jesús Colmenar de esta nueva propuesta de Vancouver Media para Netflix y contarán con David Barrocal y Migue Amoedo como coproductores ejecutivos. Eduardo Chapero-Jackson y Javier Quintas son los directores de Sky Rojo, mientras que Migue Amoedo toma las riendas de la dirección de fotografía. Juan López Olivar y Cristina López Ferraz están al frente de la dirección de producción. El equipo de guion lo componen Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, Javier Gómez Santander, Mercedes Rodrigo y Manuel Jabois. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.