Música, o el arte de evocar los mismos sentimientos más allá de culturas y fronteras La música forma parte de la vida de todas las personas del planeta, y sus efectos sobre el estado anímico son los mismos más allá de cualquier frontera Redacción Siglo XXI

viernes, 15 de noviembre de 2019, 08:38 h (CET)

El dinero se ha convertido en algo necesario, pues sin él difícilmente se lograría sobrevivir en un mundo cada vez más materialista y consumista. El trueque hace mucho que quedó en el olvido y hoy es imprescindible trabajar para poder dormir bajo techo y tener algo que llevarse a la boca. Por eso, es imprescindible tener un empleo, empleo que en muchos casos no será del agrado de quien lo está desempeñando. Y es que, son muy pocos los que han conseguido hacer de su pasión su modo de vida. En nuestro país, por desgracia, aquellos que han encontrado en las distintas artes su pasión, son los más perjudicados. Obligando a gran parte de escultores, pintores, músicos, bailarines y escritores a desempeñar un empleo que poco o nada tiene que ver con su verdadera pasión. “Algunos consiguen apaciguar sus inquietudes dedicando a su pasión un par de horas a la semana, pero para otros la práctica diaria es tan necesaria e imprescindible como respirar, especialmente en el caso de los músicos” comentan desde CuatroPorCuatro.



Y es que la música o arte de las musas es, según la definición tradicional, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de melodía, armonía y el ritmo. Y como toda manifestación artística es un producto cultural con múltiples finalidades, entre las que se pueden destacar la de proporcionar una experiencia al oyente, así como expresar sentimientos, emociones o ideas, a la par que cumple una función vital en el desarrollo cognitivo del ser humano.



“Los músicos saben que es complicado hacerse un hueco en la industria de la música, por eso la mayoría desempeña otro tipo de empleo y cuando terminan su jornada dedican tiempo a su pasión, una pasión que no siempre es bien vista por el entorno, algo de lo más comprensivo cuando se trata por ejemplo de tocar una batería, un saxo o cualquier otro tipo de instrumento a horas en las que la mayoría de personas desean descansar. Contar con nuestros servicios proporciona a todos estos músicos la posibilidad de practicar en nuestras instalaciones las 24 horas del día los 365 días del año sin molestar a ningún usuario, ya que todos los locales están insonorizados, por lo que son también aptos para otro tipo de actividades” comentan desde CuatroPorCuatro.



La música forma parte de la vida de todas las personas del planeta, y sus efectos sobre el estado anímico son los mismos más allá de cualquier frontera. ¿Cómo es posible que unos cuantos sonidos evoquen los mismos sentimientos a todas las personas del mundo? ¡Qué acertado eso de que la música es el lenguaje universal!

