Victoria pírrica

Pirro fue rey de Épiro desde el año 307 hasta el 302 antes de Cristo y del 278 al 272. Igualmente poseyó la corona de Macedonia durante dos ocasiones. Por el color de su cabellera se le conocía como el rubio o pelirrojo, o Ηπείρου.



También sus soldados le llamaban ò αετός, es decir, el águila, ostentó brevemente la corona de Macedonia y fue un encarnizado enemigo de la República romana y se le considera como uno de los mayores generales de su tiempo.

Combatió con los romanos a los que derrotó en dos ocasiones, pero a costa de tales pérdidas que se pueden considerar unas victorias desastrosas, pues los beneficios fueron insignificantes comparados con los perjuicios y el coste de la batalla.



Desgraciadamente los españoles nos vemos gobernados, no por un rey, ¡qué más quisiera él! pero sí por un político que en su desmesurada megalomanía y narcisismo piensa que es una criatura excepcional y que no hay nadie que lo iguale. Esta persona que llegó al poder a fuerza de marrullerías y trapisondadas ha procurado mantenerse en él a costa de cualquier indignidad.



¿En que se parece a Pirro? En nada, no es un águila, es un ave carroñera que se aprovecha de los demás siempre en beneficio propio. Bien lo ha demostrado con la profanación de la tumba de Franco del que la mayoría de los españoles ni siquiera nos acordábamos y, desde su muerte, ha pasado más de una generación que no ha llegado a conocerlo, pero necesitaba carnaza para echársela a la jauría de sus seguidores y no halló otro motivo que le pudiese rendir más beneficios, siempre hay gente que rebusca en la basura, que fomentar el odio hacia una persona que falleció hace más de cuarenta años y que, a pesar de ser un dictador, proporcionó a los españoles más beneficios que los que ha sido capaces de aportar los gobernantes socialistas que ha habido desde la Transición.



No ha detentado ninguna corona, pero sí ha procurado, siempre que ha podido, suplantar a nuestro Rey, fracasando en todo momento pues no tiene talla ni categoría para ello.



Es la persona más falaz, artera y sin principios con la que pueda alguien encontrarse.



Lope de Vega decía de sus composiciones que en horas veinticuatro pasaban de las musas al teatro. Las obras de este personaje pasan de una mentira a otra, no en veinticuatro horas, sino en segundos. Lo mismo dice que se desdice. Mantiene su palabra el tiempo justo durante el cual le pueda ocasionar un beneficio.



En las elecciones anteriores del mes de abril, obtuvo 123 escaños. No quiso formar alianzas para que los españoles tuviésemos un gobierno firme y duradero, pues en su inmensa egolatría piensa que él solo se vale para dirigir nuestra España.



Considerando que si nos llamaba a elecciones otra vez pensaba que sería aclamado por unanimidad.



Después de las últimas elecciones y han sido tres durante los últimos cuatro años, no solo se ha demostrado que no ha sido tal sino que en lugar de llegar a los ciento cincuenta escaños como le auguraban sus corifeos, se ha quedado solo con 120, perdiendo tres y unos setecientos mil votos.



Eso es una victoria pírrica, ya que el coste de unas elección, en números redondos, es de unos doscientos millones de euros que los españoles soportamos por culpa de este estólido personaje, el gasto es más cuantioso que el beneficio que le ha proporcionado, pero como la inefable Carmen Calvo dice que el dinero público no es de nadie, pues ¡vamos a gastarlo a manos llenas!



Como he dicho antes, la firmeza de sus decisiones dura igual que el humo de una pequeña hoguera.



Después de las elecciones de abril, encerrado en su torre de marfil, se negó a formalizar un pacto de Gobierno especialmente con Pablo Iglesias y llegó a decir en el colmo de su majadería que si lo hiciese no podrá dormir, como tampoco el 95% de los españoles.



Se ha echado en brazos del comunismo más radical de Unidos Podemos, reviviendo el Frente Popular de la Segunda República.



¿Podrá dormir ahora, después de este pacto que execraba en abril?



Los que no dormiremos seremos los españoles, pues ha abierto una brecha entre nosotros que será difícil de cerrar, ya que las experiencias de los gobiernos comunistas en los países en los que impera, no pueden ser más desastrosas.



Preparémonos para la que se nos viene encima cuando los comunistas pidan ministerios.



Pero con los comunistas no tiene mayoría suficiente para gobernar así es que tendrá que buscar alianzas entre la hez del resto de los partidos políticos: separatistas catalanes, pro-etarras de Bildu, y todos los que tienen por meta la fragmentación de España.

Poco le importa con tal de continuar con lo que más anhela, que es mantenerse en el poder por cualquier medio sin importarle si es lícito o no.



Las alianzas que consigan no dejaran de ser un edificio en tenguerenge que desconocemos el tiempo que permanecerá en pie, cuánto tardará en derrumbarse y el perjuicio que nos causará a todos los españoles.