TOP WOMEN SPEAKERS 2019: 7 comunicadoras galardonadas juntas por primera y única vez en un escenario

El evento mundial #HUMANOSENLAOFICINA ofrece una edición especial con las comunicadoras mas galardonadas, después de llenar cines y teatros en todas sus ediciones. El evento tiene como objetivo desde su nacimiento ofrecer ideas prácticas para mejorar la experiencia humana en la oficina Mas de medio millón de personas conocen esta experiencia que ha revolucionado la comunicación en RR.HH, creando un formato inédito y de éxito mundial El evento creado por el Speaker Directivo más seguido de España en LinkedIn , Miguel Ángel Pérez Laguna, Ganador del Premio AEEN 2019, celebra la Edición especial del evento en formato show para ser más humanos en la empresa que está revolucionando los RR.HH. Humanos en la oficina!



Una experiencia que quiere dar la vuelta a los discursos habituales sobre felicidad, comunicación, diversidad, Liderazgo o motivación , centrándonos en la experiencia real de las personas en el trabajo en el primer show sobre los RR. HH en España que ya es pionero en el mundo, contando con las mujeres que han logrado la cercanía y aceptación del público en su carrera



Humanos en la Oficina es un movimiento que surgió a inicios de 2018, congregando las mejores ideas para cambiar los #RR.HH. y humanizar las oficinas con un manifiesto que se fue creando desde la red.



Tal fue el éxito que ese manifiesto se convirtió en un evento espectáculo recurrente para prensa, publico general y directivos, cosechando un enorme éxito en su primera edición en el Palacio de la Prensa, con más de 300 personas de toda España siendo testigos del primer espectáculo sobre las personas en el trabajo en España, una iniciativa ha rebasado todas las expectativas, anunciada en radio y tv.



Los participantes crean un espectáculo a través de sus intervenciones, usando técnicas de cine, teatro, monólogos, dúos, escenificaciones y todo tipo de expresiones artísticas para renovar el antiguo lenguaje de los RR.HH y poner a las personas en el centro de la experiencia.



Los ponentes tienen 10 minutos exactos para impactar al público, compuesto por directivos/as, expertos/as, comunicadores/as, medios y público general que viene a descubrir una experiencia diferente para humanizar las empresas en un espectáculo único



Figuras de renombre internacional han llenado todas las ediciones , personajes de rankings como los “World’s 500 Most Influential Experts in Psychology for the Year 2017 on Earth” o una de las primeras coach españolas en ser ponente TED , hasta directivas de brillantes trayectorias en España como la directora de RR.HH de grupo Vips, Ikea y Leroy Merlin , así como la Directora de Felicidad de Mahou.



Una edición con vocación de exponer, entre otras cosas, la necesidad de eliminar la palabra RR.HH del lenguaje de empresa, de abrir los ojos ante la necesidad de ir más allá de la revolución digital para enfocarnos en la experiencia humana.



Profesionales que van a impactar con un espectáculo que quiere cambiar el lenguaje del capital humano.



La ganadora del Oscar Miriam Diaz-Aroca, las galardonadas Mónica Galán e Inés Torremocha, las increíbles comunicadoras y actrices Mireia Murguiondo, Silvia Segovia y Cristina Serrato junto con la coach Beatriz Sanz forman un grupo único que va a revolucionar el escenario con la dirección de Miguel Ángel Pérez Laguna.

A ellas se unen apariciones especiales en un show que promete superar en todo a las ediciones anteriores que han tenido un público de más de 6 países. Juanma Romero, Director de Emprende TV ,Susana Gómez Foronda, en el Ranking de las “100 mujeres líderes en España 2019” y Jose Luis Casero, Presidente de ARHIE , darán el broche de oro a un espectáculo único y repleto de ideas para que la productividad avance a la par con el desarrollo humano.

Momentos de tensión, dinámicas , videos, todo para que el público se lleve a casa ideas prácticas y la inspiración suficiente para comenzar a generar cambios en el día a día.

Un movimiento que está creando cambios reales en la sociedad y el mundo del trabajo a través de la creatividad

´Un increíble evento que era necesario dentro del mundo del capital human´ , ´Una inmensa experiencia donde la conexión humana pasa a estar en el top de cuestiones para llegar más lejos”, “Inspirador, renovador en el mundo de la empresa´ . Las críticas han sido prácticamente unánimes en un evento que ha sido la punta de lanza para las iniciativas de humanos en la oficina como grupo de formación directiva y comunicación humana, que han llegado a miles de personas por sus conferencias, seminarios, workshops e intervenciones durante el presente año



Humanos en la Oficina sigue creciendo, y ya prepara nuevas ediciones para 2020, donde viajará a Lima y a Miami. Cuenta además con un espacio semanal propio en la radio dirigido por su fundador Miguel Ángel Pérez Laguna y Jose Luis Casero que ya es líder de audiencia.

