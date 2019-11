Eurovendex busca más de 500 promotores en todo el país para el próximo Black Friday Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 16:10 h (CET) Adecco y su división Eurovendex prevén un incremento en las contrataciones vinculadas a este periodo de un 7,5% con respecto a la misma campaña del año anterior, tal y como se anunció este lunes, lo que supone más de 200.000 contratos en todo el país El pasado martes, Adecco, líder mundial en la gestión de los recursos humanos, y su división Eurovendex, especializada en outsourcing comercial, lanzaban las previsiones de contratación de la campaña del Black Friday, en la que se esperan generar más de 201.000 contratos, lo que supone un 7,5% más que un año atrás[1].

Un ejemplo de contratación en esta campaña es el proceso de selección y contratación que Eurovendex ha abierto en toda España para dar empleo a más de 500 promotores durante esta próxima campaña.

Eurovendex busca promotores con experiencia en cosmética y tecnología; siendo muy valorable contar con formación relacionada en el sector y experiencia previa en puestos de atención al cliente y ventas (aunque no es un requisito indispensable).

Estas posiciones surgen para trabajar en la campaña del Black Friday y tendrán continuidad en la campaña de Navidad y las rebajas.

Algunas de las ciudades donde la demanda de estos promotores es más elevada son Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Sevilla, Valencia, Cádiz, Murcia, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Vitoria, Málaga, Almería, Córdoba, Zaragoza, Pamplona, Palma de Mallorca, Santander, Santiago de Compostela… que se irán ampliando en los próximos días.

Los interesados en uno de estos puestos pueden visitar la página web específica que Adecco y Eurovendex han creado para esta campaña:

https://empleo.adecco.es/blackfriday-navidad-adecco19-ao/

¿Qué buscan las empresas en estos perfiles?

El carácter proactivo es una de las características que más demandan las empresas a la hora de buscar candidatos para la campaña del Black Friday. Se busca un trabajador que tenga iniciativa para cumplir los objetivos en un periodo breve de tiempo y así multiplicar las ventas.

Además, durante este periodo de rebajas, es necesario que el empleado tenga una actitud comercial para que se traslade a todo el punto de venta y tener capacidad para abordar al cliente de forma ininterrumpida y así alcanzar al mayor número de consumidores posible.

También se valorará la experiencia previa en un puesto similar o la realización de algún curso de venta y técnicas comerciales. La especialización en sectores concretos como electrónica, pequeño electrodoméstico, informática, telefonía o alimentación, se convierte en un plus de empleabilidad de cara a quién contrata.

[1] Datos elaborados en base al número de contratos que se realizaron en 2018 durante la campaña de rebajas de enero (fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) más el incremento que prevé la compañía de recursos humanos para este año.

