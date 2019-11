Calculadora online de indemnizaciones , una herramienta gratuita para lesionados en accidentes Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 15:12 h (CET) Cualquier lesionado en accidente de tráfico o accidente laboral ya puede hacer ahora un cálculo aproximado de la indemnización que le puede corresponder por sus lesiones. Se trata de una calculadora totalmente gratuita y online que ya usan hasta los pequeños despachos de abogados no especializados en la materia.Esta nueva herramienta online la brinda el despacho líder a nivel nacional del sector de los accidentes de tráfico y los accidentes laborales, Indemnización por Accidente SLP. El despacho de abogados independiente especializado en accidentes de tráfico y laborales, Indemnización por Accidente, lanza en su página web una nueva y completa calculadora gratuita de indemnizaciones. Su objetivo es ayudar a aquellos que hayan sufrido algún tipo de accidente, ya sea laboral o de tráfico, a reclamar su indemnización. A pesar de que no sustituye a una valoración pericial médica profesional, el usuario podrá saber cuál será el coste aproximado de su indemnización si introduce una serie de datos personales e información sobre su caso particular.

El daño corporal que pueda sufrir una persona tras un accidente es uno de los elementos más importantes a la hora de definir qué indemnización le corresponde. Basándose en la experiencia que posee en la reclamación de indemnizaciones, Indemnización por Accidente ha tenido en cuenta una serie de factores para establecer el sistema de puntos empleado para ofrecer el resultado más ajustado posible a través de su nueva calculadora.

La calculadora de indemnizaciones emplea un sistema de puntos basado en tres factores fundamentales del accidentado: su edad, los días de incapacidad a costa del accidente, y las secuelas físicas y/o psicológicas como resultado del mismo. Estos serán los factores más determinantes para el cálculo de la estimación, aunque también se tendrán en cuenta posibles perjuicios estéticos, cirugías y otros perjuicios personales y patrimoniales como la adecuación de una vivienda o vehículo. Además, la herramienta toma en consideración el lucro cesante por baja laboral (que incluye una cobertura de hasta el 100% de la baja mediante el convenio del trabajador).

La página web de Indemnización por Accidente muestra asimismo diferentes ejemplos orientativos para que los usuarios de la herramienta puedan hacerse una idea de cómo funciona y de cuáles son sus resultados. Adicionalmente, incluye una figura del cuerpo humano con diferentes puntos que representan las zonas que más suelen salir perjudicadas de un accidente, así el usuario podrá identificar de forma rápida y eficaz su lesión, lo que concluirá en una estimación de la indemnización mucho más precisa.

Una vez finalizado el cálculo de su indemnización, el usuario podrá solicitar una versión en PDF o recibirla por e-mail sin ningún tipo de coste. En caso de que quiera ponerse en contacto con los abogados de Indemnización por Accidente, dispone de una opción denominada “Solicitar ayuda” que permite realizar su consulta de forma gratuita para, a continuación, decidir si quiere contratar los servicios del despacho y llevar a cabo un peritaje médico individualizado de su caso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.