Grupo Agrotecnología, Gold Sponsor del IV Biostimulants World Congress 2019

Grupo Agrotecnología tendrá una participación activa en el Biostimulants World Congress 2019 al participar como Gold Sponsor, ponente y expositor. Un congresocientífico-técnico de talla internacional en el que se darán cita los mayores expertos en bioestimulantes agrícolas para debatir sobre el sector Grupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes y pionera en la estrategia de Residuo 0 será Patrocinador Oro en esta cuarta edición Biostimulants World Congress 2019 que se celebrará en Barcelona en el Fairmont Rey Juan Carlos I – Palacio de Congresos de Cataluña durante los días 18 al 21 de noviembre. Un evento ineludible, por la calidad de sus temáticas y plantel de expertos y oradores. Según NEW AG INTERNATIONAL, organizadora del evento, está previsto participen 37 patrocinadores, 103 empresas y 174 stands, además asistirán unos 1300 delegados, en representación de 750 empresas, procedentes de 64 países.

Durante cuatro días se desarrollarán más 50 ponencias en torno a seis ejes temáticos. Grupo Agrotecnología presentará una conferencia el día 19 con el título “Microbiome innovation from Grupo AgrotecnologÍa: Understanding how microbial-based biostimulants affect the microbiome of different agricultural soil types” en la sesión técnica relativa a Developments and innovations in commercial biostimulants. El objetivo principal de este estudio es comprender cómo uno de sus bioestimulantes a base de microorganismos afecta el microbioma del suelo rizosférico. Los bioestimulantes constituyen un nuevo grupo de productos con alto potencial en la agricultura

La participación activa de Grupo Agrotecnología como Gold Sponsor y ponente en este congreso, indica Enrique Riquelme CEO de Grupo Agrotecnología, “es necesaria e indispensable, no solo por nuestro proyecto de internacionalización, sino por estar a la vanguardia en I+D+i al hallarnos en el epicentro de la industria de la bioestimulación; con nuestra presencia reforzamos y fortalecemos nuestra proyección internacional y marca”. Su estrategia medioambiental y de desarrollo sostenible de Residuo Cero para elaborar eficaces e innovadores productos es una apuesta decidida por el sector y por la agricultura inteligente, integral, competitiva y sostenible, que respeta y cuida el medio ambiente al tiempo que garantiza la seguridad alimentaria. “Estos espacios de encuentro y de interactuación”, señala Riquelme, “son claves para proveedores, clientes, asesores e investigadores porque, además de favorecer, forjar y consolidar mimbres, permite que nuestra empresa y nuestros productos bioestimulantes, biopesticidas y biofertilizantes sean conocidos y reconocidos al garantizar producciones sin residuos fitosanitarios y de eficacia probada”. Las empresas, ante todo, tenemos un compromiso integral: social, económico y ambiental”, afirma el CEO de Grupo Agrotecnología.

Agrotecnología: Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medio ambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África y también cuenta con filiales en México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y China.