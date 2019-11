Sunstar GUM: "Una mala higiene bucal puede provocar complicaciones en la diabetes" Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 11:13 h (CET) Actualmente, más de 442 millones de adultos en el mundo padecen diabetes*. En España, se diagnostican unas 1.000 personas al día. Con motivo del Día Internacional de la Diabetes, SUNSTAR GUM, especialista en salud bucodental, explica la relación existente entre diabetes y enfermedades de las encías. Las personas que viven con diabetes son de 1.5 a 3 veces más propensas a desarrollar las enfermedades de las encías y a la vez una mala salud oral puede derivar en complicaciones para los pacientes Barcelona, 14 de noviembre de 2019. – La diabetes aumenta sin freno y hoy en día 1 de cada 11 personas la padecen, llegándose a registrar 442 millones de personas en el mundo, una cifra que se ha multiplicado por 4 desde 1990. En España, son más de 1.000 casos al día los que se detectan, unos 40.000 al año. Se calcula que cerca de la mitad de los afectados por diabetes no saben que la padecen. Estos datos cobran protagonismo hoy, Día Internacional de la Diabetes, y es que no seguir una adecuada rutina de higiene bucodental puede provocar enfermedades periodontales. Asimismo, estas pueden afectar a la salud sistémica.

La diabetes y las enfermedades periodontales (o enfermedades de las encías) son patologías inflamatorias muy comunes entre las personas y están íntimamente relacionadas. Las personas que viven con diabetes son de 1.5 a 3 veces más propensas a desarrollar enfermedades de las encías, una patología muy desconocida para la mayoría. Se sabe que la periodontitis, la forma agravada de enfermedad de las encías, es la sexta complicación de la diabetes. Por su parte, quien padece periodontitis es más propicio a desarrollar complicaciones relacionadas con la diabetes, además de que puede tener efectos negativos en el control glucémico.

Actualmente, hay de una amplia evidencia científica sobre esta relación bidireccional existente entre ambas enfermedades y es que un mal control del azúcar en sangre hace que sea más difícil mantener una buena salud oral porque propicia una mayor acumulación de bacterias. Por otro lado, una mala salud oral puede complicar el control de la diabetes y aumentar el riesgo de otras complicaciones relacionadas con la enfermedad.

¿Qué es la enfermedad de las encías y cómo incide en la diabetes?

Las enfermedades periodontales, gingivitis en su forma más leve y periodontitis en su complicación más severa, ocurren cuando la placa dental se acumula alrededor de las encías y los dientes, causando irritación, inflamación y sangrado durante el cepillado, y mal aliento después del cepillado.

El tejido de las encías que está afectado abre la puerta a las bacterias que forman la placa dental, facilitando que se extiendan al resto del cuerpo a través del torrente sanguíneo. La presencia de bacterias en el cuerpo desencadena una respuesta inmune que aumenta la resistencia a la insulina, hace que los niveles de azúcar en sangre sean más difíciles de controlar y provoca complicaciones asociadas.

Por su parte, la diabetes produce un aumento de bacterias patógenas generando inflamación en las encías. Es muy importante que las personas con diabetes conozcan la importancia del cuidado de su salud bucodental y periodontal, así como la forma de detectar los primeros signos de tener alguna enfermedad periodontal, que son:

Sangrado o enrojecimiento de las encías.

Mal aliento

Hipersensibilidad al frío

Movilidad o separación de los dientes

Percepción de alargamiento de los dientes

Pérdida de dientes

Presencia o antecedentes de abscesos en las encías

Acumulación de placa bacteriana o sarro alrededor de los dientes. La prevención, el camino hacia el éxito

Prevenir la enfermedad periodontal es muy sencillo. Tan solo se debe visitar de manera regular al dentista y mantener una higiene oral correcta. Esto significa cepillarse los dientes 2-3 veces al día y seguir 3 pasos para una rutina de limpieza bucal completa:

CEPILLARSE los dientes con una pasta de dientes antiplaca 3 veces al día, después de cada comida.

LIMPIAR ENTRE LOS DIENTES usando palillos interdentales, cepillos interdentales o sedas dentales, lo que mejor se adapte a las necesidades particulares.

ENJUAGARSE para formar una capa protectora sobre los dientes y así repeler las bacterias y prevenir el desarrollo de placa.

Un año más, SUNSTAR GUM® ha organizado una serie de acciones para concienciar sobre la relación bidireccional entre salud oral y diabetes. Por un lado y desde septiembre, esta marca especialista en salud bucodental está llevando a cabo un ciclo de formaciones al profesional en colaboración con Bidafarma. En él, se pretende educar y ayudar a mejorar la vida de las personas con diabetes y periodontitis desde la oficina de farmacia. Estas sesiones se iniciaron en Andalucía y continuaron en octubre por Madrid. Con la sesión de Barcelona llevada a cabo ayer, se ha puesto el broche final a este ciclo formativo en el que más de un centenar de profesionales se han podido formar en diabetes y periodontitis y conocer el vínculo entre salud oral y diabetes.

En estas sesiones, se ha presentado también un decálogo en el que se recogen las bases para poder detectar el riesgo de padecer estas enfermedades desde la misma farmacia. Un documento elaborado por SUNSTAR GUM®, Bidafarma y muchas otras entidades especializadas en la salud bucal y la diabetes como SEPA, el Colegio Oficial de Farmacéuticos Andaluz, la SED (Sociedad Española de Diabetes) y la FEDE (Federación Española de Diabetes), entidad a la que el mes de noviembre se donará el 10% de las ventas de los palillos interdentales GUM® Soft-Picks.

Para continuar con la batería de acciones para la divulgación de esta relación bidireccional, el próximo 17 de noviembre Sunstar GUM® participa en La Carrera y Caminata Popular por la Diabetes en Madrid. Sunstar GUM tendrá presencia como espónsor patrocinador apoyando la causa y haciendo entrega de muestras de los productos recomendados para la prevención de la enfermedad periodontal.

La fundación SUNSTAR lleva más de 30 años impulsando la investigación sobre la relación bidireccional entre ambas enfermedades.

Acerca de SUNSTAR IBERIA https://www.sunstargum.com/es/

SUNSTAR IBERIA es una compañía especializada en el cuidado de la salud oral y es la filial española de la multinacional japonesa basada en Suiza, SUNSTAR. SUNSTAR IBERIA cubre los territorios de España y Portugal y lleva 19 años en España, contando con las principales gamas de salud dental de la compañía: GUM® y GUIDOR®.

GUM® es una marca de cuidado oral que ofrece una única y completa gama de productos de calidad, recomendados por profesionales de la odontología, para prevenir y curar diferentes patologías de la boca que están relacionadas con la salud general. En cambio, los productos bajo la marca GUIDOR® van dirigidos al profesional médico, ya que están especializados en la rehabilitación oral.

En España, SUNSTAR IBERIA cuenta con más de 40 empleados y colabora con distintas sociedades científicas para promover el cuidado de la salud oral entre la población. La marca GUM está presente en farmacias y parafarmacias.

