Seguropatinete.com publica un estudio sobre el uso del casco

jueves, 14 de noviembre de 2019, 10:04 h (CET) 7 de cada 10 propietarios de un patinete eléctrico utiliza casco para circular. El segundo estudio sobre seguridad vial realizado por el portal seguropatinete.com revela que la mayoría de los usuarios usa casco como elemento de protección. El 31,9% no aprueba que el uso del casco tenga carácter obligatorio; el 55,2% elegiría Internet como canal para comprar el casco y estarían dispuestos a pagar 34 euros por un casco A la espera de la regulación por parte de la DGT, la encuesta realizada por seguropatinete.com muestra que la mayoría de propietarios de un patinete usan el casco pese a que todavía no tenga carácter obligatorio en muchas ciudades por carecer de normativas.

Casco recomendable, y además obligatorio

El 70% de los usuarios usa el casco habitualmente, el 90,5% de los encuestados recomienda el uso del casco y el 68,1% afirma que el uso del casco debería ser obligatorio.A la Espera de la normativa de la DGT en la que previsiblemente se imponga la obligatoriedad, en muchas ciudades ya tienen su propia normativa en las que el uso del casco es obligatorio.

El precio justo oscilaría entre 30,2 y 34,9 euros

Existen cascos muy básicos y otros que cuentan con luces e incluso intermitentes. Pero la gama de cascos estándar oscila entre los 30 y 50 euros. El precio que los encuestados consideran justo se encuentra entre los 30,2 y los 34,9 euros.

Muchos usuarios utilizan cascos que se han creado para bicicletas y muy pocas marcas cuentan con cascos desarrollados para patinete eléctrico, es muy probable que dado el aluvión de demanda que se espera de este producto en los próximos años, las marcas comerciales lancen productos desarrollados expresamente para patinete eléctrico.

Otros elementos de protección

Además del casco los usuarios utilizan otros medios de protección para circular más seguros con su patinete. El 55,2% afirmó usar luces adicionales a las del patinete, y sólo el 12,9% usan un chaleco reflectante para mejorar su visiblidad.

Barómetro anual sobre seguros para patinete

En este segundo estudio realizado por el portal también se preguntó acerca de los seguros para patinete. Sólo el 22,4% de los encuestados afirmó tener un seguro para patinete eléctrico. El 32,8% estaba valorando contratarlo durante el año 2.020.

El seguro para Patinete Eléctrico por el momento es sólo obligatorio en Benidorm y Alicante. La DGT prevé recomendar su contratación pero no la obligatoriedad de contratarlo.

La oferta de seguros para patinete ha crecido durante 2019, pero todavía no todas las aseguradoras cuentan con un producto creado para este nuevo medio de movilidad personal. Es muy probable durante el año 2.020 más aseguradoras lancen al mercado productos destinados a este nuevo sector.

El estudio ha sido realizado durante la última semana de octubre y la primera semana de noviembre con una muestra de 300 usuarios de patinete eléctrico de toda la geografía española.

Sobre seguropatinete.com

Seguropatinete.com es un portal especializado en seguros para patinetes eléctricos. Ofrece comparativas sobre seguros para patinete, información sobre seguridad vial, prevención del robo y recomendaciones sobre accesorios de seguridad para patinete eléctrico. Más información: info@seguropatinete.com

