inbestMe lanza carteras de planes de pensiones con una rentabilidad media esperada de 4,3% Comunicae

jueves, 14 de noviembre de 2019, 08:08 h (CET) A partir de 250€, con bajas comisiones. Mediante una combinación de Renta Variable indexada y Renta Fija. inbestMe se convierte en el Robo Advisor con mayor personalización del mercado y ofrece cobertura íntegra del ciclo financiero del ahorrador/inversor inbestMe amplia su gestión de carteras automatizadas, ultradiversificadas y eficientes a los planes de pensiones, completando la oferta con mayor personalización del sector Robo Advisor nacional. Con este lanzamiento, inbestMe refuerza su capacidad de dar respuesta de forma clara y sólida a todo el ciclo financiero del ahorrador/inversor, pero con las ventajas fiscales asociadas a este modelo de ahorro.

A partir de 250 euros, con la periodicidad elegida por el cliente (mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual), se crea una cartera personalizada que combina un plan de pensiones de Renta Variable indexada con uno de Renta Fija. inbestMe diseña hasta 11 planes de carteras que permiten adaptarse a los objetivos y perfil del inversor/ahorrador de más a menos conservador: perfil 0 para el más conservador, formado solo por Renta Fija; perfil 10 para el más atrevido, 100% Variable; y perfil 5 para un perfil intermedio, con una combinación al 50% de ambas.

El plan de pensiones promovido y gestionado por inbestMe de Renta Variable está totalmente indexado y se compone de 9 ETFs seleccionados entre las gestoras más prestigiosas, como Vanguard, Amundi, iShares, UBS, Schwab, Invesco o Lyxor, en base a 3 criterios: bajos costes (TER del 0,11%), eficiencia de seguimiento del índice y diversificación globalizada. Por su parte, el plan de pensiones inbestMe de Renta Fija invierte eminentemente en renta fija, aunque puede invertir hasta un 5% en renta variable, de forma estratégica y limitada.

Además de las deducciones fiscales, una de las principales ventajas de los nuevos planes de pensiones inbestMe son sus bajas comisiones, que repercuten en una mayor rentabilidad real al final del ciclo. El coste medio estimado es de 0,85%, muy por debajo de la media de los planes de pensiones tradicionales. Este importe incluye la gestión de la cartera, las comisiones de gestión de los planes y los costes medios de activos, depositaría y derivados de otros conceptos estimados (corretaje, auditoría, administración).

El backtest de las carteras de planes de pensiones inbestMe desde el 2015 hasta junio de 2019 muestra una rentabilidad media anualizada del 4,3%, casi 4 puntos por encima de la media de los planes de pensiones españoles, que se sitúa en el 0,35%, según datos disponibles de Inverco. En el perfil más alto de inbestMe la rentabilidad alcanzaría el 8%. En un plazo de 30 años, con dicha rentabilidad adicional del 4%, supondría un 224% más de rentabilidad para el ahorrador.

Por otro lado, al tratarse de una cartera diversificada y gestionada por inbestMe el inversor no debe preocuparse de mantener un único plan, ajustándolo a sus objetivos a medida que avanza el tiempo, ya que la propia plataforma mantiene la cartera ajustada al perfil de inversor y permanentemente rebalanceada. En caso de modificaciones en su situación personal, se reajusta el perfil del plan para que el cliente no tenga que buscar otro fondo que encaje con su nueva situación.

Es posible acceder a las nuevas carteras de pensiones inbestMe mediante aportaciones de dinero nuevas o traspasando planes de pensiones que el inversor ya disponga en otras entidades, sin coste alguno y de forma totalmente automatizada. Hay que recordar que los planes de pensiones, al estar pensados para la jubilación, presentan limitaciones de liquidez, ya que no permiten retirar el dinero hasta la edad de jubilación Dicha condición se ha flexibilizado recientemente y, a partir de 2025, se podrá retirar del plan de pensiones las aportaciones de más 10 años de antigüedad así como en caso de invalidez laboral, enfermedad grave, muerte del partícipe o paro.

“Hasta ahora, los planes de pensiones, salvo alguna excepción, cobraban comisiones altísimas que menguan su rentabilidad real y eso preocupa, y mucho, al ahorrador medio. Por eso, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas, creemos que debe tomar el liderazgo de su futuro financiero mediante una planificación exhaustiva en base a su patrimonio y perfil, y cuánto antes lo haga, mayor tranquilidad obtendrá para su futuro”, afirma el CEO de inbestMe, Jordi Mercader.

El Robo Advisor con mayor personalización del mercado

Con las nuevas carteras de planes de pensiones, inbestMe completa su ciclo de servicios que le permite cubrir todas las necesidades financieras del inversor/ahorrador y se consolida como el Robo Advisor con mayor personalización del mercado nacional. Mediante la combinación de diversos parámetros su plataforma puede gestionar de forma automatizada más de 100 carteras ultradiversificadas, que responden a los siguientes objetivos financieros:

Ahorro a corto plazo: a través de un perfil de 0 a 1, como alternativa a un depósito de ahorro para el ahorro a corto plazo;

Ahorro a largo plazo: a través de un perfil de 2 a 6 para un perfil de poco a medianamente conservador;

Acumulación de capital: a través de un perfil de 7 a 10, pensado para inversores más atrevidos con el objetivo de incrementar su capital a largo plazo;

Generar rentas: el cliente puede escoger si recupera el dinero cuando le interesa o recibir en su cuenta el interés generado con la periodicidad elegida;

Jubilación: con carteras de ETFs y Fondos indexados ya era posible tener un objetivo orientado a la jubilación; ahora, con los nuevos Planes de Pensiones, el inversor podrá beneficiarse también de las deducciones fiscales de este modelo de ahorro.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.