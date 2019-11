El 40% de los diabéticos son mayores de 65 años La clave para controlar y evitar la diabetes de tipo dos es la alimentación: “somos lo que comemos” Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de noviembre de 2019, 10:15 h (CET) Cada 14 de noviembre se celebra el día mundial de la diabetes, una enfermedad que aumenta año tras año sobre todo en personas mayores. El 40% de los diabéticos son mayores de 65 años, la prevalencia de la enfermedad está aumentando aunque las causas son complejas, pero en ellos, el aumento se debe al sobrepeso, a la inactividad física y la hipertensión arterial sobre todo y cabe destacar que la mitad están aún por diagnosticar.



Existen varios tipos de diabetes, la diabetes tipo uno no es posible prevenirla y tiene que ser tratada con insulina, pero la tipo dos, que es la más frecuente en mayores de 65 años, puede ser prevenida con un estilo de vida saludable, de hecho con una buena alimentación y buenos hábitos se puede reducir en un 80% las posibilidades de tenerla. La diabetes es una de las principales causas de mortalidad en el mundo ya que puede afectar a diversos órganos del cuerpo y a factores como la cicatrización de las heridas. La mayor parte de diabetes en el mundo es del tipo dos. En este caso el organismo si produce insulina pero los órganos no son capaces de asimilar la glucosa permaneciendo en la sangre.



A partir de los 65 la enfermedad se desarrolla de forma silenciosa por lo que es importante saber cuáles son los síntomas para intentar detectarla en su primera fase. Lo más importante es realizar con regularidad controles médicos ya que los síntomas aparecen tan gradualmente que se puede tener durante meses o años y no darse cuenta. Los más comunes son los siguientes:



- Aumento de la sed y de la micción. - Visión borrosa. - Fatiga. - Pérdida de peso. - Aumento del hambre. - Problemas digestivos como ardores. - Rotura de uñas. - Heridas con curación lenta. - Infecciones frecuentes. - Encías rojas e inflamadas. - Hormigueo de manos o pies. - Mal aliento, olor “afrutado”. - Mareos al levantarse. - Deshidratación de la piel.





Tratamiento Lo más importante, como ya se ha mencionado, es acudir al médico y que sea éste el que dé unas pautas a seguir y un tratamiento adecuado para el tipo y grado de diabetes que se tenga.



Ejercicio Hacer ejercicio es fundamental para evitar la diabetes tipo dos, ya que una de las causas fundamentales es el sobrepeso, pero una vez haya sido diagnosticada la enfermedad hay que tener ciertas precauciones, ya que se puede tener una hipoglucemia, sobre todo si se practican ejercicios muy intensos o prolongados. Lo ideal es establecer una rutina diaria de ejercicios moderados y salir a caminar. Es importante llevar un registro de las actividades y controlar la glucemia antes y después del ejercicio, también consumir mucho líquido, sobre todo agua, y conocer el comportamiento de cada persona en relación a cada tipo de ejercicio.



Dieta La clave para controlar y evitar la diabetes de tipo dos es la alimentación: “somos lo que comemos”. En cualquier circunstancia es fundamental mantener una vida saludable y comer de una forma variada y equilibrada pero la diabetes es una enfermedad que gira en torno a la alimentación y estos son los alimentos más importantes para controlarla:



Arándanos: ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre.



Legumbres: garbanzos, lentejas, alubias o guisantes tienen un índice glucémico reducido y, sobre todo, mucha fibra.



Frutas cítricas: el alto contenido en fibra soluble hace que se regule los niveles de glucosa y la presión sanguínea. Y la vitamina C es fundamental para la reparación de tejidos y ayuda a sanar las heridas y el tejido cicatricial.



Aguacate: ayuda a reducir los niveles de colesterol y glucosa.



Alcachofa: presenta un alto contenido de agua y nutrientes en forma de fibra e inulina. Es fundamental para todo tipo de enfermedades pero la inulina es un componente con una función parecida a la insulina, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre.



Frutos secos: mejora el control glucémico y el nivel de lípidos en sangre. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La desinformación pone en riesgo a los pacientes de ictus Sociedades científicas, asociaciones de pacientes y de comunicadores celebran la Semana de la Información Veraz en Salud El próximo día 19 de Noviembre es el Día Mundial de la Vasectomía 2019 Con motivo del Día Mundial de la Vasectomía 2019, que este año tiene por sede Colombia, vale la pena recordar cuáles son las principales ventajas de someterse a este tipo de operación Se calcula que hay 422 millones de adultos con diabetes en el mundo Se estima que en 2040 la enfermedad afectará a 642 millones de personas Andalucía y la Organización Panamericana de la Salud colaboran para mejorar los servicios de salud en Latinoamérica Formar profesionales, envejecimiento saludable, donación y trasplante, telemedicina, etc Todo lo que debes saber antes de operarte la nariz Si estás valorando la realización de una rinoplastia, realiza bien todas las pruebas preoperatorias para confirmar que es una intervención posible y valora todas las necesidades para la misma