La Novena Sinfonía de Beethoven conmemora los 30 años de la caída del Muro de Berlín Será interpretada, junto a la Misa de Coronación de Mozart, el 13 de noviembre de la mano de Fundación Excelentia Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de noviembre de 2019, 10:03 h (CET) Nada más adecuado que programar la Novena Sinfonía de Beethoven en estos días en que se conmemora el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín y la reconciliación entre las Europas del Este y el Oeste. Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, esta sinfonía adquirió una importancia especial para las personas de Oriente y Occidente en Alemania, pero también en toda la Europa del Este. Esto demuestra la importancia de esta música en la memoria y la conciencia de las personas. Alemania presentó esta obra en 2001 como Patrimonio documental y recomendado para su inclusión en el Registro de la Memoria del Mundo. La obra es todo un símbolo en este país. Durante los Juegos Olímpicos de 1956 a 1964, la primera estrofa del último movimiento se utilizó como himno para ambos equipos de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Más tarde, otros países lo usaron como su propio himno nacional con diferentes letras.



La Novena forma parte del magnífico concierto que Fundación Excelentia ha preparado para el miércoles 13 de noviembre de 2019 a las 19:30 en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid interpretada por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelentia de Madrid bajo la dirección de Lavard Skou Larsen y con las voces de Tina Gorina (soprano), Miguel Borrallo (tenor), David Cervera (bajo), y Daniela Vladimirova (mezzo). Completa el concierto la conocida Misa de la Coronación en Do Mayor K.317 de Mozart.



La Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven es una de las composiciones más conocidas en todo el mundo. Tiene una de las concepciones más impresionantes y tremendas de las obras de Beethoven. Su influencia en la historia de la música fue decisiva e intensa en los siglos XIX y XX y no se limitó solo al género de las sinfonías. En el último movimiento, la voz humana se incluyó por primera vez en una sinfonía. Esta "Oda a la Alegría" (An die Freude), que pone un poema de Friedrich von Schiller a la música, se ha convertido en un símbolo de paz entre todas las naciones y los pueblos del mundo. Muchas orquestas tocan este trabajo tradicionalmente en la víspera de Año Nuevo, haciendo hincapié en el poder simbólico de la sinfonía.



Muchas personas asocian la sinfonía con la caída del Muro de Berlín, un símbolo de esperanza y solidaridad para todo el mundo occidental. Pero también fue interpretada por un coro de niños en Auschwitz, solo para reinventarse como el himno europeo oficial menos de treinta años después. La sinfonía fue una fuente crucial de inspiración para el Gesamtkunstwerk de Wagner, que inauguró el Festival Bayreuth en 1872 y regresó en 1933 bajo la batuta de Richard Strauss por primera vez bajo el dominio nazi. La sinfonía se ha interpretado todos los años en Japón desde 1940 con un coro de hasta 5.000 personas .



Y ahora, en la era de la globalización, un Beethoven mundano ha surgido de las cenizas de la política de los dos siglos anteriores. Daniel Barenboim, en su proyecto “Beethoven para todos” con la Orquesta West-Eastern Divan, un conjunto que reúne a jóvenes músicos de Israel, Palestina y otros países del Medio Oriente, declaró que la música de Beethoven "independientemente de dónde estamos en el mundo habla a todas las personas".



La “falsa” Misa de Coronación

La Misa de Mozart en Do Mayor K.317 de Mozart, según algunos erróneamente llamada "Misa de Coronación", es una de las obras más populares y más representadas en este género. A principios del siglo XX, Johann Evangelist Engl, el archivero del Mozarteum de Salzburgo, expresó la opinión de que esta misa tomó su nombre de una celebración de recuerdo por la coronación de la imagen de la Virgen en Maria Plain, en las afueras de Salzburgo. La misa parece haber adquirido el apodo de Krönungsmesse (Misa de coronación) en la corte imperial de Viena a principios del siglo XIX, después de convertirse en la música preferida para las coronaciones reales e imperiales, así como los servicios de acción de gracias.



La misa en do mayor se completó el 23 de marzo de 1779 en Salzburgo. Mozart acababa de regresar a la ciudad después de 18 meses de búsqueda de trabajo infructuosa en París y Mannheim, y su padre Leopold rápidamente le consiguió un trabajo como organista de la corte y compositor en la Catedral de Salzburgo. La misa casi seguramente se estrenó allí el domingo de Pascua, 4 de abril de 1779. La primera actuación documentada fue en la coronación de Francisco II como Emperador del Sacro Imperio Romano en 1792.



Más recientemente, uno de sus momentos más gloriosos fue la misa que se realizó en un contexto litúrgico en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 29 de junio de 1985, con el Papa Juan Pablo II oficiando y Herbert von Karajan dirigiendo el Coro della Cappella Musicale Pontificia, el Wiener Singverein y la Filarmónica de Viena .







